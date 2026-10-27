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Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.10 WIB

tvN Buka Suara soal Jadwal Tayang Signal 2, Rumor Desember Belum Dikonfirmasi

Drama Korea Signal (x @infodrakor_id) - Image

Drama Korea Signal (x @infodrakor_id)

JawaPos.com - Drama The Second Signal, sekuel dari drama Signal yang tayang tahun 2016, kembali menjadi perbincangan setelah muncul laporan bahwa drama tersebut akan tayang pada Desember 2026.

Namun, kabar itu belum dapat dipastikan. Menurut laporan Soompi, tvN menyatakan bahwa jadwal penayangan The Second Signal belum dikonfirmasi, meskipun sejumlah media Korea sebelumnya melaporkan kemungkinan penayangan pada 7 Desember.

Laporan yang beredar menyebutkan bahwa drama ini semula direncanakan tayang pada 30 November sebelum jadwalnya dikabarkan bergeser satu minggu.

Bahkan, muncul informasi mengenai penayangan khusus dua episode pertama pada 7 Desember, dilanjutkan dengan episode berikutnya secara berkala. Meski demikian, informasi tersebut masih berupa laporan media dan belum menjadi jadwal resmi dari tvN.

The Second Signal merupakan kelanjutan drama kriminal misteri Signal yang tayang pada 2016. Proyek ini kembali melibatkan Kim Hye-soo dan Lee Je-hoon, serta sebelumnya turut dibintangi Cho Jin-woong.

Ceritanya melanjutkan kisah investigasi kasus-kasus lama yang menghubungkan detektif dari masa berbeda melalui komunikasi radio misterius.

Penayangan drama ini sebelumnya mengalami ketidakpastian setelah kontroversi mengenai masa lalu Cho Jin-woong mencuat pada Desember 2025.

Aktor tersebut kemudian mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia hiburan. Situasi itu membuat rencana penayangan drama yang telah menyelesaikan proses syuting menjadi sorotan, sementara pihak terkait mencari langkah yang tepat untuk menentukan kelanjutannya.

Hingga kini, penggemar masih harus menunggu pengumuman resmi dari tvN mengenai tanggal tayang The Second Signal.

Meski rumor Desember kembali memunculkan harapan, belum ada kepastian apakah drama tersebut benar-benar akan dirilis pada periode tersebut. Informasi terbaru mengenai jadwal penayangan maupun strategi promosi masih dinantikan.

Editor: Hanny Suwindari
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