Xiaojun WayV Ungkap Teaser “Hey, Somebody”, Mini Album Solo Perdana Rilis 26 Oktober

Xiaojum (x @oneilymusic)
JawaPos.com - Xiaojun WayV, semakin dekat dengan debut solonya melalui perilisan teaser resmi video musik “Hey, Somebody”.
Menurut laporan allkpop, cuplikan tersebut memperlihatkan suasana cerah dan penuh harapan, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai konsep yang akan diusung dalam karya solo perdananya.
Teaser itu menghadirkan Xiaojun dalam alur cerita yang mengarah pada persiapannya mengikuti sebuah audisi penting.
Nuansa visual yang optimistis berpadu dengan potongan musik berenergi, menciptakan kesan ringan dan menyegarkan.
Vokal Xiaojun yang jernih juga terdengar dalam cuplikan lagu, menjadi salah satu daya tarik utama menjelang perilisan video musik lengkap.
Lagu “Hey, Somebody” menjadi lagu utama dari mini album solo pertama Xiaojun yang menggunakan judul sama. Album tersebut dijadwalkan rilis pada 26 Oktober 2026.
Berdasarkan informasi yang telah diumumkan, mini album ini berisi lima lagu, termasuk versi Mandarin dan bahasa Inggris dari lagu utama.
Selain menyuguhkan kemampuan vokalnya, Xiaojun juga memperlihatkan keterlibatan dalam proses kreatif proyek solonya.
Ia turut menyumbangkan ide untuk koreografi, sehingga penampilannya diharapkan dapat menampilkan sisi artistik yang lebih personal.
Proyek ini menjadi kesempatan bagi Xiaojun untuk mengeksplorasi identitas musikalnya di luar aktivitas bersama WayV.
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