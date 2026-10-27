CLOSE YOUR EYES Rilis Tiga Remix “Open Your Eyes”, Hadirkan Eksplorasi Genre Berbeda

Close Your Eyes (x @soompi)
JawaPos.com - CLOSE YOUR EYES perluas eksplorasi musikal mereka melalui tiga versi remix dari lagu “Open Your Eyes”.
Menurut laporan allkpop, lagu B-side dari mini album keempat 256th Note tersebut diaransemen ulang oleh tiga pihak dengan karakter musik berbeda, yakni Agwi, off the menu, dan FKD.
Ketiga remix dirilis secara bertahap pada 7, 14, dan 21 Oktober, memberikan pengalaman baru bagi penggemar dalam menikmati lagu yang sama.
Remix pertama digarap oleh Agwi bersama pianis Kim Yohan dan Kim Jong Kook. Versi ini menggabungkan unsur experimental jazz dengan ketukan hip-hop serta susunan instrumen yang tidak konvensional.
Pendekatan tersebut menghadirkan nuansa eksperimental sekaligus mempertahankan energi ritmis yang menjadi bagian dari karakter lagu aslinya.
Sementara itu, off the menu membawa “Open Your Eyes” ke arah yang lebih berorientasi pada lantai dansa melalui sentuhan disco house.
Suara elektronik, synthesizer bernuansa retro, bass yang dinamis, dan ritme ceria membentuk atmosfer yang lebih energik. Perubahan ini memperluas karakter jazzy dari versi asli menjadi sajian musik yang terasa lebih ringan dan mengajak pendengar bergerak.
Remix ketiga dari FKD menawarkan pendekatan berbeda dengan memadukan alternative R&B dan musik experimental bass.
Lagu dibuka melalui aransemen minimalis dengan suasana yang lebih terkendali, sebelum berkembang menjadi alur ritmis yang terinspirasi acid jazz dan lo-fi house pada bagian akhir. Pergeseran tersebut menciptakan dinamika yang berbeda dibandingkan dua remix sebelumnya.
Versi asli “Open Your Eyes” sendiri memadukan kebebasan dan spontanitas jazz dengan pendekatan hip-hop serta R&B. Permainan keyboard Kim Yohan dan saxophone dari musisi jazz Jacob Scesni berpadu dengan vokal ritmis CLOSE YOUR EYES.
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Jawa Pos
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