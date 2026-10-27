Film Anime Chiikawa Tembus 2 Juta Penonton, Lampaui Rekor The First Slam Dunk

Gambar Ilustrasi Chiikawa (The Chosun)

JawaPos.com - Film animasi Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island mencatat pencapaian besar di box office Korea Selatan.

Menurut laporan The Chosun, film tersebut berhasil mengumpulkan 2.044.600 penonton pada pukul 08.04 waktu setempat, tepat pada hari ke-25 sejak penayangannya.

Pencapaian ini memperkuat posisi Chiikawa sebagai salah satu film animasi yang paling banyak menarik perhatian penonton tahun ini.

Keberhasilan tersebut juga membuat Chiikawa melewati pencapaian The First Slam Dunk, yang membutuhkan 29 hari untuk mencapai dua juta penonton di Korea Selatan.

Sementara itu, kecepatannya mendekati Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, yang meraih angka serupa dalam 24 hari. Perbandingan ini menunjukkan tingginya minat penonton terhadap film yang diadaptasi dari waralaba populer Jepang tersebut.

Setelah melampaui dua juta penonton, Chiikawa the Movie menempati posisi kedua dalam daftar film animasi rilisan 2026 dengan jumlah penonton tertinggi di Korea Selatan.

Film ini berada di bawah Toy Story 5, yang telah mengumpulkan sekitar 2,95 juta penonton. Capaian tersebut menjadi pencapaian penting bagi Chiikawa, yang dikenal melalui karakter-karakternya dengan tampilan mungil dan menggemaskan.

Namun, daya tarik film ini tidak hanya bertumpu pada visual yang lucu. Ceritanya menghadirkan sisi gelap melalui tema dosa manusia, hukuman, rasa bersalah yang sulit dihindari, serta sisi kelam sifat manusia.

Kontras antara karakter yang menggemaskan dan konflik cerita yang lebih serius memberikan pengalaman berbeda, terutama bagi penonton dewasa yang mengharapkan kisah dengan lapisan makna lebih dalam.

Dalam film ini, Chiikawa dan teman-temannya pergi ke sebuah pulau misterius setelah tergoda tawaran hadiah besar dan berbagai makanan istimewa.