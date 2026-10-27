Bintang Wednesday Jenna Ortega Ungkap Alasan Tak Menonton Film Sendiri dan Rencana Kariernya

zak hussein (variety)
JawaPos.com - Jenna Ortega mengungkapkan bahwa dirinya memilih menjaga jarak dari ulasan film, angka box office, dan reaksi publik terhadap karya-karyanya.
Bintang serial Wednesday tersebut mengatakan bahwa ia tidak terbiasa menonton film yang dibintanginya sendiri ataupun membaca ulasan kritikus.
Di tengah popularitasnya yang terus meningkat, Ortega ingin menjaga fokus pada proses berkarya tanpa terlalu terpengaruh penilaian orang lain.
Menurut laporan Variety pada 23 Oktober 2026, Ortega membagikan pandangan tersebut dalam wawancara dengan majalah Vogue.
Ia mengaku menghindari ulasan karena khawatir hal itu akan memengaruhi kondisi pikirannya. Ia juga tidak ingin kesuksesan sebuah film hanya diukur melalui angka pendapatan.
Ketika timnya mengirimkan informasi box office, Ortega memilih untuk tidak terlalu memperhatikannya karena tidak ingin menjadikan angka sebagai tolok ukur utama dalam kariernya.
Selain membatasi paparan terhadap ulasan film, Ortega mengaku semakin jarang menggunakan media sosial. Ia merasa banyak konten yang beredar saat ini dipenuhi materi buatan AI yang dianggapnya tidak berkualitas.
Ia bahkan menceritakan pengalaman ketika ponselnya rusak dan dirinya sengaja tidak segera memperbaikinya selama beberapa hari.
Tanpa akses langsung ke media sosial dan teknologi, ia merasa lebih bebas menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk bepergian dengan menghafalkan rute jalan terlebih dahulu.
Ortega juga berbicara tentang masa depannya di dunia televisi. Dalam wawancara di podcast Happy Sad Confused, ia mengatakan kemungkinan akan mengambil jeda dari proyek televisi setelah Wednesday berakhir.
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