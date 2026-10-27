Rayakan Halloween dengan Teror Art the Clown, Trilogi Terrifier Dijadwalkan Tayang Ulang

everrt collection (variety)
JawaPos.com - Penggemar film horor ekstrem kembali mendapat kesempatan menyaksikan teror Art the Clown di layar lebar.
Trilogi Terrifier dijadwalkan kembali ke sejumlah bioskop di Amerika Serikat menjelang Halloween 2026. Program penayangan ulang ini menghadirkan tiga film karya Damien Leone secara berurutan selama tiga malam, mulai 29 hingga 31 Oktober.
Kehadiran kembali film-film tersebut juga memperlihatkan popularitas horor independen yang berhasil membangun basis penggemar melalui cerita brutal dan karakter ikonis.
Menurut laporan Variety, penayangan khusus ini dipersembahkan bersama gim horor Dead by Daylight, dengan dukungan distributor Cineverse dan Epic Pictures.
Film pertama, Terrifier (2016), dijadwalkan tayang pada 29 Oktober, disusul Terrifier 2 (2022) pada 30 Oktober, lalu Terrifier 3 (2024) pada malam Halloween, 31 Oktober.
Jadwal tersebut memberikan kesempatan bagi penonton untuk mengikuti perkembangan kisah Art the Clown dari film pertama hingga instalmen ketiga.
ini berpusat pada Art the Clown, karakter pembunuh bertopeng badut yang diperankan David Howard Thornton.
Berbeda dari banyak tokoh antagonis horor yang mengandalkan dialog, Art dikenal dengan ekspresi menyeramkan, gerakan tubuh yang ganjil, dan aksi kekerasan ekstrem.
Damien Leone menulis sekaligus menyutradarai ketiga film tersebut, yang berkembang dari produksi independen beranggaran rendah menjadi fenomena di kalangan penggemar horor.
Kesuksesan komersial Terrifier 2 dan Terrifier 3 turut memperkuat posisi ini. Pencapaian tersebut menunjukkan bagaimana promosi dari mulut ke mulut dan dukungan komunitas penggemar dapat membantu film horor independen menjangkau penonton yang lebih luas.
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Jawa Pos
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