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Mustika Pertiwi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.36 WIB

Adrian Khalif Konsisten Bercerita tentang Cinta Lewat Lagu

Kolaborasi lagu Alamak antara Rizky Febian dan Adrian Khalif (Instagram @rizkyfbian).&nbsp; - Image

Kolaborasi lagu Alamak antara Rizky Febian dan Adrian Khalif (Instagram @rizkyfbian).&nbsp;

 
JawaPos.com - Penyanyi Adrian Khalif kembali mengangkat kisah hubungan asmara melalui single terbarunya, "Kita Yang Mesra", yang dirilis pada 6 Oktober 2026. Lagu ini bercerita tentang kerinduan terhadap kehangatan cinta yang perlahan berubah dalam sebuah hubungan. 
 
Dalam lagu tersebut, Adrian menggambarkan perasaan ketika pasangan masih bersama tetapi kedekatan yang dahulu terasa mulai memudar. Cerita itu menjadi tema yang kembali ia angkat setelah merilis "2001x", lagu tentang hubungan yang diwarnai pertengkaran tetapi tetap bertahan karena rasa sayang. 
 
"Kita Yang Mesra" diproduseri Rendy Pandugo dan ditulis bersama Iqbal Siregar, Rendy Pandugo, Adrian Khalif, serta Mohammed Kamga. Melalui lagu ini, Adrian mengajak pendengar melihat kembali perubahan perasaan dalam hubungan yang telah dijalani. 
 
 
Sebelum kedua lagu tersebut, Adrian lebih dahulu dikenal melalui sejumlah karya, seperti "Sialan", "Menawan", dan "Asumsi". Ia juga berkolaborasi dengan Rizky Febian dalam lagu "Alamak" yang masuk dalam katalog musiknya. 
 
Adrian memiliki nama lengkap Adrian Khalif Akbar Thamrin. Lahir di Jakarta pada 24 Juni 1992, ia dikenal sebagai penyanyi, rapper, sekaligus penulis lagu yang mengeksplorasi genre R&B, dan hip-hop. 
 
Karier musiknya dimulai pada 2017 melalui single "Made in Jakarta" bersama Dipha Barus. Ia kemudian merilis album Embrace pada 2019 dan album Harap-Harap Emas pada 2024. 
 
 
Dalam perjalanan kariernya, Adrian juga merilis EP Mr. Menawan pada 2023. Karya-karyanya memperlihatkan eksplorasi musik pop dan R&B dengan cerita yang berpusat pada pengalaman personal serta hubungan antar manusia. 
 
Kini, "Kita Yang Mesra" menambah daftar lagu Adrian yang mengangkat dinamika cinta. Single tersebut tersedia di berbagai platform musik digital.
Editor: Bintang Pradewo
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