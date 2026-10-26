"Kembar Tak Sama", Film Layar Lebar Perdana IKJ yang Akan Tayang Tahun Depan

JawaPos.com - Kembar Tak Sama, film komedi keluarga resmi memasuki tahapan produksi setelah MBK Productions dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menggelar acara selamatan dan syukuran yang berlangsung pada hari ini, Senin (26/10) di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Acara selamatan yang berlangsung di Auditorium Gedung Rektorat IKJ tersebut menjadi penanda dimulainya proses produksi sekaligus memperkuat kolaborasi antara industri perfilman dan institusi pendidikan seni. Menariknya, ini adalah film layar lebar perdana IKJ setelah kurang lebih 50 tahun berkontribusi untuk negeri di dunia kesenian.

IKJ akhirnya membuat film layar lebar dengan alasan yang kuat. Dia ingin bibit-bibit unggul dari kampus mampu memberikan warna pada dunia perfilman Tanah Air.

"IKJ memang sejak 50 tahun lalu, baru membuat film layar lebar pertama. Ini hal yang luar biasa. Kita ingin menyatukan dunia pendidikan dan industri. Dunia pendidikan dan industri harus jadi satu memang. Produk pendidikan bisa langsung dipakai di dunia industri," kata Rektor IKJ Syamsul Maarif.

Film Kembar Tak Sama mengangkat kisah tentang dua saudara kembar yang berbeda secara penampilan fisik dan sifat. Situasi jadi pelik lewat kemunculan seorang mahasiswa yang justru memiliki wajah yang identik dengan salah satu dari mereka.

Melalui cerita yang memadukan komedi, misteri identitas, dan dinamika keluarga, Kembar Tak Sama menawarkan sudut pandang tentang arti persaudaraan dan penerimaan diri.

Film ini dijadwalkan memulai proses pengambilan gambar pada 27 Oktober 2026 dan diproyeksikan akan tayang di bioskop Indonesia pada 2027.

Kisah Dua Saudara Kembar dan Misteri Identitas Mengusung premis krisis identitas yang dikemas secara jenaka, film Kembar Tak Sama berpusat pada Bimo dan Doni, dua saudara kembar yang justru tidak memiliki kemiripan fisik maupun karakter.