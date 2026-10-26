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Aulia Ramadhani
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.40 WIB

Jadi Drama dan Aktor Paling Banyak Dibicarakan, Doctor X dan 100 Days of Deception Tuai Perhatian

Drama Doctor X, 100 Days of Deception. Sumber Foto: Soompi - Image

Drama Doctor X, 100 Days of Deception. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Memiliki cerita yang memikat, Doctor X hingga 100 Days of Deception menjadi drama Korea dan aktor yang paling banyak dibicarakan serta berada di posisi teratas

Dikutip dari Soompi, Senin (26/10), faktanya, Doctor X" tetap berada di peringkat 1 dalam daftar mingguan Good Data Corporation untuk drama yang paling banyak diperbincangkan.

Hasilnya valid, dimana perusahaan tersebut menentukan peringkat setiap minggunya dengan mengumpulkan data dari artikel berita, unggahan blog.

Mereka juga mengumpulkan dari komunitas daring, video, dan media sosial mengenai drama yang sedang tayang maupun yang akan segera tayang.

Diperankan Kim Ji Won, Doctor X yang memuncaki daftar drama paling banyak dibicarakan, pemeran utamanya, juga terus mempertahankan posisinya di peringkat 1.

Sering dibicarakan, Jang Seung Jo masuk ke dalam daftar tersebut di peringkat 7, yang memikat perhatian penonton

Selanjutnya, drama tvN 100 Days of Deception, yang naik ke peringkat 2 dalam daftar drama minggu ini.

Sukses besar, pemeran utamanya, Kim You Jung dan Park Jinyoung dari GOT7, masing-masing naik ke peringkat 2 dan 3 dalam daftar aktor.

Kemudian, Between Steps juga menempati peringkat 3 dalam daftar drama minggu ini, dengan para pemerannya, Choo Young Woo dan Kim So Hyun, masing-masing berada di posisi 4 dan 5 untuk daftar aktor.

Memilki cerita seru, A Love Other Than Yours naik ke peringkat 4 dalam daftar drama, sementara pemeran utamanya, Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin, menempati peringkat 6 dan 9 di daftar aktor.

Editor: Hanny Suwindari
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