Solois ALL’N Siapkan Album Fisik Perdana Four Seasons, Rilis 23 November 2026

all’n https://zapzee.net
JawaPos.com - ALL’N mengumumkan comeback terbarunya melalui album berjudul Four Seasons yang rilis pada 23 November 2026. Rilisan ini menjadi album fisik pertamanya sejak memulai debut sebagai artis solo.
Dikenal dengan ciri khas permainan biola yang dipadukan dengan musik pop modern, ALL’N kembali mengeksplorasi identitas musikalnya melalui karya yang menghadirkan energi lebih percaya diri dan berorientasi pada musik dansa.
Menurut laporan Zapzee, Four Seasons akan dirilis melalui label EMPIRE. Album ini menyusul single “DING” yang diluncurkan pada 2 Oktober lalu dengan nuansa ceria dan penuh energi.
Berbeda dari karya sebelumnya, rilisan terbaru tersebut dirancang untuk memperlihatkan perkembangan ALL’N sebagai musisi sekaligus memperkuat perpaduan antara karakter K-pop dan instrumen biola yang menjadi ciri khasnya.
Dalam perjalanan musiknya, ALL’N telah memperkenalkan beberapa sisi berbeda melalui rilisan terdahulu.
Single debut “We Up” memperkenalkan perpaduan musik pop modern dengan permainan biola, sedangkan “Dream Higher” menampilkan sisi yang lebih personal dan emosional.
Selanjutnya, “DING” menghadirkan pendekatan yang lebih ringan dengan energi tinggi. Melalui Four Seasons, ia berusaha menyatukan berbagai pengalaman musikal tersebut dalam karya yang mencerminkan perkembangan dirinya.
Judul Four Seasons memiliki makna personal bagi ALL’N. Album ini merefleksikan berbagai fase kehidupan yang telah dilaluinya, mulai dari masa sulit hingga periode penuh kebahagiaan.
Layaknya pergantian musim, setiap pengalaman membawa pelajaran yang membentuk dirinya sebagai individu dan seniman.
ALL’N mengungkapkan bahwa album ini menjadi gambaran paling utuh dari arah musik yang selama ini ingin ia bangun, dengan keseimbangan antara karakter K-pop dan permainan biola.
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Jawa Pos
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