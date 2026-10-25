Dipha Barus Hingga Rebecca Klopper Meriahkan Debut Club Partnership A|X Armani Exchange di Jakarta

A|X Armani Exchange masuk ke jantung nightlife Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com — DJ dan produser musik Dipha Barus menjadi penampil utama dalam acara A|X Armani Exchange di LTX, SCBD, Jakarta.
Acara yang terbuka untuk publik ini menandai debut club partnership brand fashion tersebut di Indonesia, dengan menghadirkan musik dan figur dari kalangan kreatif serta hiburan.
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Dari keterangan tertulis yang diterima, penampilan Dipha Barus menjadi bagian utama acara yang mempertemukan fashion dan musik dalam suasana klub malam. Melalui set musiknya, Dipha mengisi lantai dansa LTX sepanjang acara, membawa karakter musik elektronik yang selama ini melekat pada penampilannya.
Selain Dipha, Shafa Harris turut hadir dan berinteraksi dengan para tamu. Kehadiran sejumlah figur muda dari dunia hiburan, termasuk Maysha Juan, Arya Mohan, dan Rebecca Klopper, juga menjadi bagian dari acara tersebut.
Para figur yang hadir mengenakan koleksi A|X Armani Exchange dengan gaya masing-masing. Penampilan mereka melengkapi konsep acara yang menggabungkan ekspresi personal, fashion, dan musik dalam lingkungan klub.
Pemilihan LTX di kawasan SCBD menjadi bagian dari langkah A|X Armani Exchange memperluas kehadirannya ke ruang hiburan malam. Berbeda dari peragaan busana konvensional, format ini menempatkan musik dan interaksi antartamu sebagai bagian dari pengalaman brand.
Acara tersebut sekaligus memperlihatkan pendekatan A|X Armani Exchange dalam menjangkau audiens muda melalui budaya klub dan musik. Kolaborasi dengan ruang hiburan malam menjadi cara brand menghadirkan fashion di luar konteks runway dan mempertemukannya dengan gaya hidup urban.
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Jawa Pos
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