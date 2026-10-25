3 Alasan Drama The Lament of Autumn Wajib Ditonton

JawaPos.com - Drama The Lament of Autumn hadirkan kisah melodrama yang memadukan romansa penuh konflik, ambisi, dan perebutan kekuasaan.

Berlatar Tiongkok pada awal 1920-an, serial ini memperlihatkan dunia ketika para panglima perang dan pengusaha berpengaruh membangun aliansi demi kepentingan masing-masing.

Menurut laporan Soompi, ada tiga daya tarik utama yang membuat drama ini menarik untuk diikuti.

1. Karakter utama pria yang kompleks dan penuh kontradiksi

Ryan Cheng memerankan Yu Chang Xuan, putra kelima keluarga Yu yang berpengaruh di Kota Nanhuai. Dikenal cerdas, percaya diri, dan memiliki reputasi sebagai pria yang gemar mempermainkan perempuan, Chang Xuan terbiasa mendapatkan apa pun yang diinginkannya.

Namun, di balik sikap arogan tersebut, ia menyimpan luka akibat perlakuan ayahnya dan persaingan di lingkungan militer.

Pertemuannya dengan Ye Ping Jun perlahan mengungkap sisi lain dirinya, meskipun ketertarikannya sering diwujudkan melalui sikap posesif dan keinginan untuk mengendalikan keadaan.

2. Hubungan penuh ketegangan antara Ryan Cheng dan Xu Ruo Han

Xu Ruo Han berperan sebagai Ye Ping Jun, seorang mahasiswa cerdas dari keluarga sederhana yang bekerja untuk membantu membayar biaya pengobatan ibunya. Ia memiliki prinsip kuat mengenai kesetaraan dan tidak mudah tunduk pada tekanan orang lain.

Kehidupannya berubah setelah tanpa sengaja terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Chang Xuan. Hubungan keduanya berkembang menjadi tarik-ulur emosional yang dipenuhi pertentangan, ketertarikan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan.

Ping Jun bukan sosok perempuan yang pasrah, sehingga ia terus menentang upaya Chang Xuan untuk mengatur hidupnya.

3. Latar sejarah dan kostum yang memanjakan mata

Selain ceritanya, The Lament of Autumn juga menonjolkan suasana Tiongkok pada awal era Republik yang penuh gejolak. Perebutan pengaruh antara keluarga militer, pengusaha kaya, dan kelompok berkepentingan menjadi latar bagi konflik para karakter.

Drama ini turut menghadirkan detail busana khas zaman tersebut, mulai dari cheongsam dengan potongan elegan hingga setelan pria dan seragam militer berkerah tegak.