Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.39 WIB

TWS Siapkan Single Baru “TO US”, Youngjae, Shinyu, dan Dohoon Ikut Menulis Lirik

TWS (x @kchartsmaster) - Image

TWS (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - TWS persiapkan karya terbaru dengan mengumumkan daftar lagu untuk single album kedua mereka, TO US.

Grup besutan PLEDIS Entertainment ini mengungkap tiga lagu yang akan membawa pesan tentang dukungan, keberanian, dan keinginan untuk terus berkembang. Pengumuman tersebut sekaligus meningkatkan antusiasme penggemar menjelang comeback mereka.

Menurut laporan allkpop, album TO US berisi tiga lagu, yakni “Call My Name” sebagai lagu utama, “WE UP”, dan “heavy”.

Lagu utama tersebut mengangkat perasaan ketika seseorang memperoleh keberanian berkat kepercayaan dari orang lain.

Youngjae, Shinyu, dan Dohoon turut berpartisipasi dalam penulisan lirik, menyampaikan rasa terima kasih kepada fandom mereka, 42, yang selalu mendukung perjalanan TWS.

Dua lagu lainnya juga membawa pesan yang tidak kalah bermakna. “WE UP” menggambarkan ambisi para anggota untuk terus tumbuh dan tampil di panggung yang lebih besar.

Sementara itu, “heavy” ditujukan untuk anak muda yang merasa lelah menghadapi beratnya kehidupan, dengan pesan penghiburan agar mereka tidak merasa sendirian.

Ketiga lagu tersebut mencerminkan emosi dan pemikiran TWS dalam menghadapi berbagai tantangan selama perjalanan karier mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mark Siapkan Single Baru untuk November, Dua Bulan Setelah “My Friend” - Image
Music & Movie

Mark Siapkan Single Baru untuk November, Dua Bulan Setelah “My Friend”

Kamis, 24 September 2026 | 18.46 WIB

Baekhyun EXO, Anderson .Paak, Connor Price, Nic D, Kembali dengan Single Baru - Image
Music & Movie

Baekhyun EXO, Anderson .Paak, Connor Price, Nic D, Kembali dengan Single Baru

Rabu, 16 September 2026 | 04.31 WIB

BIGBANG Rilis Trailer ‘XX: COSMOS’, Sambut Tur Dunia dan Single Baru ‘BiiiG’  - Image
Music & Movie

BIGBANG Rilis Trailer ‘XX: COSMOS’, Sambut Tur Dunia dan Single Baru ‘BiiiG’ 

Senin, 17 Agustus 2026 | 01.54 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore