TWS Siapkan Single Baru “TO US”, Youngjae, Shinyu, dan Dohoon Ikut Menulis Lirik

JawaPos.com - TWS persiapkan karya terbaru dengan mengumumkan daftar lagu untuk single album kedua mereka, TO US.

Grup besutan PLEDIS Entertainment ini mengungkap tiga lagu yang akan membawa pesan tentang dukungan, keberanian, dan keinginan untuk terus berkembang. Pengumuman tersebut sekaligus meningkatkan antusiasme penggemar menjelang comeback mereka.

Menurut laporan allkpop, album TO US berisi tiga lagu, yakni “Call My Name” sebagai lagu utama, “WE UP”, dan “heavy”.

Lagu utama tersebut mengangkat perasaan ketika seseorang memperoleh keberanian berkat kepercayaan dari orang lain.

Youngjae, Shinyu, dan Dohoon turut berpartisipasi dalam penulisan lirik, menyampaikan rasa terima kasih kepada fandom mereka, 42, yang selalu mendukung perjalanan TWS.

Dua lagu lainnya juga membawa pesan yang tidak kalah bermakna. “WE UP” menggambarkan ambisi para anggota untuk terus tumbuh dan tampil di panggung yang lebih besar.

Sementara itu, “heavy” ditujukan untuk anak muda yang merasa lelah menghadapi beratnya kehidupan, dengan pesan penghiburan agar mereka tidak merasa sendirian.