NCT 127 Bawa Tur “THE REDLINE” ke Jepang, Gelar Dua Konser di Belluna Dome

JawaPos.com - NCT 127 sapa penggemar Jepang melalui rangkaian tur dunia kelima mereka, NEO CITY : THE REDLINE. Kali ini, grup tersebut menggelar dua pertunjukan di Belluna Dome, Saitama, pada 24 dan 25 Oktober 2026.

Konser ini menjadi kesempatan bagi penggemar untuk menikmati penampilan langsung para anggota dengan produksi panggung berskala besar yang disesuaikan dengan venue berkapasitas besar tersebut.

Menurut laporan allkpop, konser berjudul NEO CITY : SAITAMA – THE REDLINE menghadirkan sejumlah lagu dari album studio ketujuh NCT 127, BLINGY, serta lagu-lagu berbahasa Jepang yang ditambahkan ke dalam daftar penampilan.

Perpaduan materi tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang dekat dengan penggemar lokal, sekaligus mempertahankan karakter musik dan penampilan khas NCT 127.

Konser pada 24 Oktober juga disiarkan secara langsung melalui jaringan televisi Jepang WOWOW. Penayangan ini memberikan kesempatan kepada penonton di Jepang untuk mengikuti pertunjukan meskipun tidak dapat hadir langsung di Belluna Dome.

Sementara itu, konser kedua dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober, melanjutkan rangkaian penampilan NCT 127 di Saitama.

Selain konser, NCT 127 menjalin kerja sama dengan perusahaan minuman Jepang Suntory untuk menghadirkan koleksi edisi terbatas.