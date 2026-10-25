G-Dragon Tampil Nyentrik dengan Kupluk Penutup Wajah, Fans Soroti Gaya Uniknya

JawaPos.com - G-Dragon jadi perbincangan berkat pilihan fashion yang tidak biasa. Pemimpin BIGBANG tersebut membagikan sejumlah foto dengan penampilan nyentrik yang membuat penggemar melakukan perbandingan dengan gaya penyamaran seorang pencuri.

Penampilannya sekali lagi memperlihatkan ciri khas G-Dragon yang gemar bereksperimen dengan aksesori dan memadukan unsur unik dalam gaya berpakaian.

Menurut laporan allkpop, foto-foto itu diunggah melalui akun media sosial kedua yang diyakini milik G-Dragon pada 22 Oktober.

Ia mengenakan kupluk rajut hitam secara terbalik hingga menutupi sebagian besar wajahnya. Bagian mata dibiarkan terbuka, sementara dagunya masih terlihat. Unggahan tersebut tidak disertai keterangan panjang, hanya sebuah emoji anjing laut.

Dalam foto yang sama, G-Dragon memadukan kupluk unik itu dengan jaket bernuansa biru, celana berpotongan lebar, serta tas kecil berwarna merah.

Kombinasi warna dan aksesori tersebut menciptakan tampilan yang kontras sekaligus mencolok.

Sejumlah penggemar menanggapi gayanya dengan komentar jenaka, menyebut penampilan tersebut sebagai gaya “maling” yang tetap terlihat modis.