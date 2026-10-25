Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.25 WIB

G-Dragon Tampil Nyentrik dengan Kupluk Penutup Wajah, Fans Soroti Gaya Uniknya

G-Dragon. (Alkpop) - Image

G-Dragon. (Alkpop)

JawaPos.com - G-Dragon jadi perbincangan berkat pilihan fashion yang tidak biasa. Pemimpin BIGBANG tersebut membagikan sejumlah foto dengan penampilan nyentrik yang membuat penggemar melakukan perbandingan dengan gaya penyamaran seorang pencuri.

Penampilannya sekali lagi memperlihatkan ciri khas G-Dragon yang gemar bereksperimen dengan aksesori dan memadukan unsur unik dalam gaya berpakaian.

Menurut laporan allkpop, foto-foto itu diunggah melalui akun media sosial kedua yang diyakini milik G-Dragon pada 22 Oktober.

Ia mengenakan kupluk rajut hitam secara terbalik hingga menutupi sebagian besar wajahnya. Bagian mata dibiarkan terbuka, sementara dagunya masih terlihat. Unggahan tersebut tidak disertai keterangan panjang, hanya sebuah emoji anjing laut.

Dalam foto yang sama, G-Dragon memadukan kupluk unik itu dengan jaket bernuansa biru, celana berpotongan lebar, serta tas kecil berwarna merah.

Kombinasi warna dan aksesori tersebut menciptakan tampilan yang kontras sekaligus mencolok.

Sejumlah penggemar menanggapi gayanya dengan komentar jenaka, menyebut penampilan tersebut sebagai gaya “maling” yang tetap terlihat modis.

Eksperimen fashion seperti ini bukan hal baru bagi G-Dragon. Ia sebelumnya juga pernah mengenakan kupluk dengan penutup telinga dan menarik tali aksesori hingga menutupi bagian hidungnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Meriahkan Chuseok 2026, Sederet Idol K-Pop Kirim Pesan Manis untuk Fans  - Image
Infotainment

Meriahkan Chuseok 2026, Sederet Idol K-Pop Kirim Pesan Manis untuk Fans 

Minggu, 27 September 2026 | 04.27 WIB

Genap 2 Tahun Debut, MEOVV Bagikan Momen Nostalgia untuk Fans - Image
Entertainment

Genap 2 Tahun Debut, MEOVV Bagikan Momen Nostalgia untuk Fans

Kamis, 10 September 2026 | 22.04 WIB

Ulang Tahun ke-20 Hana FIFTY FIFTY Jadi Momen Haru, Fans Berharap Ia Segera Pulih  - Image
Infotainment

Ulang Tahun ke-20 Hana FIFTY FIFTY Jadi Momen Haru, Fans Berharap Ia Segera Pulih 

Minggu, 6 September 2026 | 21.20 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore