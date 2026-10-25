Kartik Aaryan Bintangi Captain India, Drama Aksi Berlatar Konflik Houthi di Yaman

Kartik Aaryan. (Variety)
JawaPos.com - Kartik Aaryan tampil dalam filml Captain India yang mengambil latar konflik Houthi di Yaman.
Dalam film ini, Kartik memerankan seorang pilot yang memimpin misi penyelamatan kemanusiaan di tengah situasi berbahaya.
Proyek tersebut memadukan ketegangan geopolitik dengan kisah perjuangan menyelamatkan orang-orang yang terjebak di wilayah konflik.
Menurut laporan Variety, konflik Houthi di Yaman menjadi bagian penting dalam latar cerita film tersebut.
Meski detail keterlibatan konflik dalam alur belum diungkap sepenuhnya, kisahnya terinspirasi oleh operasi evakuasi kemanusiaan nyata yang dilakukan India pada 2015.
Misi tersebut membawa pulang warga India sekaligus membantu mengevakuasi warga negara lain dari negara yang dilanda perang.
Film ini disutradarai Shimit Amin, sineas yang dikenal lewat Chak De! India (2007) dan Rocket Singh: Salesman of the Year (2009).
Captain India juga menandai kembalinya Shimit ke penyutradaraan film layar lebar setelah cukup lama tidak menggarap film panjang. Skenarionya ditulis oleh Nash Vazifdar, Sanchit Gupta, dan Priyadarshee Shrivastava.
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