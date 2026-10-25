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Aulia Ramadhani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 14.01 WIB

Bae Hyeon Seong dan Cha Kang Yoon Lakukan Tindak Kriminal, Intip di Drama Baru ‘The Substitute’

Bae Hyeon Seong dan Cha Kang Yoon. Sumber Foto: Soompi - Image

Bae Hyeon Seong dan Cha Kang Yoon. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Bae Hyeon Seong dan Cha Kang Yoon akan membuat ketegangan dalam drama Korea baru The Substitute

Dikutip dari Soompi, Minggu (25/10), tanggal penayangan perdananya bersamaan dengan perilisan poster baru telah diumumkan yang buat penasaran

Kisah thriller tentang tiga pemuda yang keinginan serta pergumulan pribadi mereka membawa mereka pada tindakan kriminal tepat di hari ujian masuk perguruan tinggi akan dihadirkan.

Ada seorang siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dipaksa untuk mengikuti ujian sebagai pengganti bagi seseorang yang memerasnya dan mengetahui rahasianya.

Bae Hyeon Seong, Cha Kang Yoon, dan Park Yoon Ho, memimpin jajaran pemeran, serta Uhm Ji Won, Park Hyuk Kwon, dan Baek Ji Won akan hadir

Poster yang baru dirilis menampilkan Nam Jae Yeop (Bae Hyeon Seong) dan Kang Geon Tae (Cha Kang Yoon) yang menatap ke depan dengan tekad yang kuat

Slogan, “Hari itu, kami melewati batas,” semakin meningkatkan antisipasi terhadap kisah mereka yang membuat pilihan yang tak bisa ditarik kembali.

Bae Hyeon Seong berperan sebagai Nam Jae Yeop, memiliki latar belakang kaya raya, paras tampan, dan nilai akademis baik tetapi hidupnya mulai menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan oleh sang ayah

Lalu ada Cha Kang Yoon berperan sebagai Kang Geon Tae, seorang siswa luar biasa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di SMA Jeonggyeong.

Park Yoon Ho memerankan Joo Hee Dong, yang menganggap Kang Geon Tae sebagai kebanggaan sekaligus panutannya, The Substitute dijadwalkan tayang perdana pada 23 November.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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