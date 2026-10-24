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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.16 WIB

OST Merry Berry Love Gandeng Kim Jae Hwan dan Minami, Perkuat Kisah Cinta Ji Chang Wook

kim jae hwan dan minami (allkpop)

JawaPos.com - Drama Merry Berry Love hadirkan sentuhan musikal baru dengan menggandeng Kim Jae Hwan dan Minami sebagai penyanyi original soundtrack (OST).

Keduanya akan mengisi lagu untuk episode berbeda, memperkuat perjalanan cinta Lee Yu Bin dan Shirahama Karin yang diperankan Ji Chang Wook dan Imada Mio.

Menurut laporan allkpop, CJ ENM mengumumkan Kim Jae Hwan sebagai pengisi OST episode keenam, sedangkan Minami akan membawakan lagu untuk episode ketujuh.

Partisipasi ini menjadi pencapaian khusus bagi Minami karena menandai debutnya sebagai penyanyi OST solo sejak memulai kariernya di industri musik.

Kim Jae Hwan akan menyanyikan lagu berjudul “The More It Deepens”, yang menggambarkan perasaan cinta yang semakin kuat seiring dua orang saling mengenal.

Ia mengungkapkan bahwa garis emosi lagu tersebut terasa tenang pada awalnya, lalu berkembang semakin mendalam.

Melalui vokalnya, ia berharap pendengar dapat merasakan perasaan karakter Yu Bin dan Karin serta mengingat seseorang yang berarti dalam hidup mereka.

Sementara itu, Minami membawakan lagu “Would You Like to Fall in Love, Me?” untuk episode ketujuh. Lagu tersebut menggambarkan perasaan berdebar dan berbunga-bunga ketika seseorang mulai jatuh cinta.

Minami mengaku senang dapat menjadi bagian dari proyek yang telah dinantikannya dan memilih warna vokal lembut agar selaras dengan suasana romantis drama.

Merry Berry Love merupakan proyek global hasil kolaborasi CJ ENM dan Nippon TV Jepang. Ceritanya berpusat pada Yu Bin, seorang perancang ruang asal Korea yang kehidupannya berubah drastis, lalu bertemu Karin, petani stroberi di sebuah pulau Jepang.

Pertemuan mereka berkembang menjadi kisah cinta lintas budaya yang penuh momen manis dan tantangan.

Drama ini tersedia melalui Disney+ dan ditayangkan di Nippon TV setiap Rabu. Kehadiran OST dari Kim Jae Hwan dan Minami diharapkan menambah kedalaman emosi cerita, sekaligus memberi ruang bagi kedua penyanyi untuk menunjukkan karakter vokal masing-masing kepada penonton.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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