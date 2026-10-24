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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22.24 WIB

Tiga Tahun Setelah Dirilis, MV “3D” Jungkook BTS Akhirnya Tembus 300 Juta Views

jungkook (x @winnttaebear)

JawaPos.com - Jungkook mencatatkan pencapaian membanggakan melalui karier solonya.

Video musik untuk lagu “3D” (feat. Jack Harlow) berhasil melampaui 300 juta penayangan di YouTube, menambah daftar karya Jungkook yang meraih angka fantastis di platform berbagi video tersebut.

Menurut laporan Soompi, MV “3D” mencapai angka 300 juta views pada 23 Oktober. Pencapaian ini diraih sekitar tiga tahun dan 23 hari setelah video musik tersebut pertama kali dirilis pada 29 September 2023.

“3D” menjadi video musik solo ketiga Jungkook yang berhasil menembus angka 300 juta penayangan. Sebelumnya, dua karya solonya, “Seven” dan “Dreamers”, telah lebih dahulu mencapai tonggak tersebut.

Rekor terbaru ini semakin menegaskan besarnya perhatian penggemar terhadap aktivitas musik Jungkook di luar BTS.

Dirilis pada September 2023, “3D” menampilkan kolaborasi Jungkook dengan rapper Amerika Serikat, Jack Harlow.

Lagu ini mengusung nuansa pop dan R&B dengan sentuhan ritme yang energik, sementara video musiknya menghadirkan konsep visual retro yang menjadi salah satu ciri khas rilisan tersebut.

Pencapaian ini juga menambah catatan perjalanan album solo debut Jungkook, GOLDEN, yang dirilis pada November 2023.

Album tersebut memuat sejumlah lagu populer, termasuk “Seven”, “3D”, dan “Standing Next to You”, yang memperlihatkan eksplorasi musikal Jungkook sebagai penyanyi solo.

Keberhasilan “3D” menembus 300 juta views menjadi kabar gembira bagi Jungkook dan ARMY. Seiring bertambahnya penayangan video musik tersebut, lagu kolaborasi bersama Jack Harlow ini terus mempertahankan tempatnya dalam perjalanan karier solo sang bintang BTS.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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