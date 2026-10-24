Bae Hyeon Seong dan Cha Kang Yoon Terjerat Kejahatan dalam Drama The Substitute

the substitute (x @soompi)

JawaPos.com - Bae Hyeon Seong dan Cha Kang Yoon akan menunjukkan sisi berbeda melalui drama thriller kriminal terbaru berjudul The Substitute.

Serial orisinal TVING ini mengangkat kisah tiga pemuda yang terjebak dalam konflik, rahasia, dan ambisi pribadi hingga terdorong melakukan kejahatan yang tidak mudah mereka hindari.

Latar cerita berpusat pada hari ujian masuk perguruan tinggi Korea Selatan atau CSAT, momen penting yang dapat menentukan masa depan para siswa.

Menurut laporan Soompi, The Substitute telah mengonfirmasi tanggal penayangan perdana sekaligus merilis poster terbarunya.

Poster tersebut memperlihatkan Nam Jae Yeop yang diperankan Bae Hyeon Seong dan Kang Geon Tae yang diperankan Cha Kang Yoon dengan ekspresi serius.

Latar lembar jawaban ujian serta slogan yang mengisyaratkan bahwa mereka telah melewati batas semakin memperkuat nuansa menegangkan dalam drama ini.

Bae Hyeon Seong berperan sebagai Nam Jae Yeop, siswa yang terlihat sempurna berkat latar belakang keluarga berada, penampilan menarik, dan prestasi akademis yang cemerlang.

Namun, kehidupan ideal yang ditampilkannya ternyata menyimpan sisi rapuh. Ketika ia mulai menyimpang dari jalan hidup yang telah ditentukan ayahnya, berbagai masalah perlahan mengancam kehidupan yang selama ini terlihat sempurna.

Sementara itu, Cha Kang Yoon memerankan Kang Geon Tae, siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di SMA bergengsi melalui beasiswa khusus.

Ia selalu menempati peringkat teratas dan berusaha keluar dari kemiskinan. Namun, sebuah tawaran yang tidak adil menyeretnya ke dalam situasi berbahaya.

Park Yoon Ho turut membintangi drama ini sebagai Joo Hee Dong, satu-satunya teman dekat Geon Tae yang mulai menghadapi perubahan hubungan setelah kehadiran Jae Yeop.

Drama ini disutradarai Park So Yeon, yang sebelumnya menggarap Pyramid Game, serta ditulis oleh Choi Su. Selain ketiga aktor muda tersebut, jajaran pemainnya mencakup Uhm Ji Won, Park Hyuk Kwon, dan Baek Ji Won.

Kisahnya tidak hanya berfokus pada tekanan akademis, tetapi juga mengungkap bagaimana rahasia, pengkhianatan, dan keinginan untuk mengubah nasib dapat mendorong seseorang mengambil keputusan berisiko.