The Village Barber 2 Hadirkan Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Go Kyung Pyo

Park bo gum (soompi)
JawaPos.com - Park Bo Gum kembali mengenakan celemek dan menyiapkan peralatan cukurnya dalam teaser perdana The Village Barber 2.
Setelah sukses membuka tempat cukur sederhana di desa pedesaan pada musim pertama, kali ini ia menghadirkan pengalaman baru di sebuah desa pesisir.
Musim terbaru program varietas tvN tersebut menjanjikan suasana hangat, interaksi dengan warga setempat, serta kesibukan mengelola salon bersama rekan-rekannya.
Menurut laporan Soompi, Park Bo Gum resmi kembali melalui teaser terbaru yang memperlihatkan persiapannya membuka salon di lokasi baru.
Berbeda dari musim pertama yang mengambil latar desa pedesaan, musim kedua membawa suasana pesisir dengan pemandangan laut dan tempat usaha yang dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi para pelanggan.
Teaser tersebut turut memperkenalkan slogan, “A place where magic happens,” yang menggambarkan salon sebagai tempat menghadirkan perubahan sekaligus kehangatan bagi warga.
Kabar yang tak kalah menarik adalah keberhasilan Park Bo Gum memperoleh sertifikat kualifikasi nasional untuk penata rambut umum.
Sebelumnya, ia telah memiliki lisensi tukang cukur yang diperoleh saat menjalani wajib militer. Dalam musim pertama, Park sempat mengikuti ujian penata rambut tetapi belum berhasil pada percobaan pertamanya. Ia kemudian terus berlatih di tengah kesibukan pekerjaan hingga akhirnya lulus pada kesempatan berikutnya.
Di musim kedua, Lee Sang Yi kembali bergabung, sementara Go Kyung Pyo hadir sebagai anggota baru menggantikan Kwak Dong Yeon.
Kehadiran Go Kyung Pyo menarik perhatian karena ia dan Park Bo Gum telah bersahabat selama lebih dari satu dekade sejak bekerja bersama dalam drama Naeil’s Cantabile dan Reply 1988.
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