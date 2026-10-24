Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.57 WIB

The Village Barber 2 Hadirkan Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Go Kyung Pyo

Park bo gum (soompi) - Image

Park bo gum (soompi)

JawaPos.com - Park Bo Gum kembali mengenakan celemek dan menyiapkan peralatan cukurnya dalam teaser perdana The Village Barber 2.

Setelah sukses membuka tempat cukur sederhana di desa pedesaan pada musim pertama, kali ini ia menghadirkan pengalaman baru di sebuah desa pesisir.

Musim terbaru program varietas tvN tersebut menjanjikan suasana hangat, interaksi dengan warga setempat, serta kesibukan mengelola salon bersama rekan-rekannya.

Menurut laporan Soompi, Park Bo Gum resmi kembali melalui teaser terbaru yang memperlihatkan persiapannya membuka salon di lokasi baru.

Berbeda dari musim pertama yang mengambil latar desa pedesaan, musim kedua membawa suasana pesisir dengan pemandangan laut dan tempat usaha yang dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi para pelanggan.

Teaser tersebut turut memperkenalkan slogan, “A place where magic happens,” yang menggambarkan salon sebagai tempat menghadirkan perubahan sekaligus kehangatan bagi warga.

Kabar yang tak kalah menarik adalah keberhasilan Park Bo Gum memperoleh sertifikat kualifikasi nasional untuk penata rambut umum.

Sebelumnya, ia telah memiliki lisensi tukang cukur yang diperoleh saat menjalani wajib militer. Dalam musim pertama, Park sempat mengikuti ujian penata rambut tetapi belum berhasil pada percobaan pertamanya. Ia kemudian terus berlatih di tengah kesibukan pekerjaan hingga akhirnya lulus pada kesempatan berikutnya.

Di musim kedua, Lee Sang Yi kembali bergabung, sementara Go Kyung Pyo hadir sebagai anggota baru menggantikan Kwak Dong Yeon.

Kehadiran Go Kyung Pyo menarik perhatian karena ia dan Park Bo Gum telah bersahabat selama lebih dari satu dekade sejak bekerja bersama dalam drama Naeil’s Cantabile dan Reply 1988.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo akan Bekerja Sama dalam Acara The Village Barber Musim 2 - Image
Entertainment

Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo akan Bekerja Sama dalam Acara The Village Barber Musim 2

Rabu, 15 Juli 2026 | 11.15 WIB

Park Bo Gum Kembali di "The Village Barber 2", Hadirkan Formasi Baru Bersama Ko Kyung Pyo - Image
Infotainment

Park Bo Gum Kembali di "The Village Barber 2", Hadirkan Formasi Baru Bersama Ko Kyung Pyo

Rabu, 15 Juli 2026 | 05.21 WIB

Ryu Hye Young Bantah Rumor Menikah dengan Go Kyung Pyo, Tegaskan Mereka Hanya Berteman - Image
Infotainment

Ryu Hye Young Bantah Rumor Menikah dengan Go Kyung Pyo, Tegaskan Mereka Hanya Berteman

Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.58 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore