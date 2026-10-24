Immortal Songs Hadirkan BOYNEXTDOOR, NMIXX, dan BTOB di Konser Spesial Royal Culture Festival 2026

JawaPos.com - Beberapa bintang K-pop akan tampil di salah satu situs bersejarah paling terkenal di Korea Selatan.

BOYNEXTDOOR, NMIXX, dan xikers masuk dalam jajaran musisi yang memeriahkan episode spesial Immortal Songs berjudul Royal Culture Festival 2026.

Acara ini mempertemukan musik modern dengan warisan budaya Korea melalui panggung istimewa di Istana Gyeongbokgung, Seoul.

Menurut laporan allkpop, episode ke-777 Immortal Songs akan menayangkan bagian pertama dari program spesial tersebut pada 24 Oktober di KBS2.

Konser yang menjadi bagian dari perayaan menjelang Royal Culture Festival 2026 itu sebelumnya digelar di Heungnyemun Plaza, kawasan Istana Gyeongbokgung, dengan tema “The Palace Awakens the Arts” atau “Istana Membangkitkan Seni”.

Selain BOYNEXTDOOR, NMIXX, dan xikers, acara ini menghadirkan deretan penampil lintas genre, mulai dari musik tradisional Korea, trot, balada, rock, hingga musik crossover.

Nama-nama yang turut meramaikan panggung di antaranya Kim Young Im, Kim Chang Wan Band, Lyn, Lee Seung Gi, Song Ga In, BTOB, Honey J, LA POEM, dan Park Ji Hyun. Perpaduan tersebut menghadirkan kesempatan untuk menikmati beragam warna musik dalam satu acara.

Pemilihan Istana Gyeongbokgung sebagai lokasi pertunjukan memberikan daya tarik tersendiri. Sebagai salah satu istana utama Dinasti Joseon, tempat ini menyimpan nilai sejarah dan budaya yang kuat.

Melalui konser tersebut, penyelenggara berupaya mempertemukan warisan tradisional dengan seni pertunjukan masa kini, sehingga budaya Korea dapat dinikmati oleh berbagai generasi.