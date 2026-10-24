Akhirnya, Song Hye Kyo Resmi Gabung Agensi Baru

Song hye kyo (x @soompi)
JawaPos.com - Song Hye Kyo mulai perjalanan kariernya setelah bergabung dengan agensi baru. Bersamaan dengan kabar tersebut, ia memperkenalkan foto-foto profil terbaru yang memperlihatkan pesona elegan dan citra profesionalnya.
Langkah ini menjadi perhatian penggemar, terutama setelah sang aktris mengakhiri kerja sama panjang dengan agensi sebelumnya.
Menurut laporan Soompi, Song Hye Kyo kini melanjutkan aktivitasnya di bawah manajemen baru setelah berpisah dengan United Artists Agency (UAA). Ia sebelumnya menghabiskan sekitar 14 tahun bersama agensi tersebut.
Perpisahan yang diumumkan pada Juni lalu menjadi penanda berakhirnya salah satu periode penting dalam perjalanan kariernya di industri hiburan Korea Selatan.
Foto profil terbaru yang dirilis menampilkan sisi Song Hye Kyo dengan penampilan yang anggun dan berkelas.
Melalui foto-foto tersebut, sang aktris kembali menunjukkan daya tariknya di depan kamera, baik melalui ekspresi yang tenang maupun gaya visual yang sederhana.
Foto profil artis biasanya digunakan sebagai representasi resmi untuk memperkenalkan citra mereka kepada publik dan mendukung aktivitas profesional berikutnya.
Keputusan bergabung dengan manajemen baru juga membuka babak berbeda bagi Song Hye Kyo dalam mengatur perjalanan kariernya.
Selama bekerja bersama UAA, ia membintangi sejumlah proyek yang dikenal luas, termasuk drama Descendants of the Sun dan The Glory.
Kedua karya tersebut turut memperkuat popularitasnya di Korea Selatan maupun di kalangan penonton internasional.
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Jawa Pos
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