Netflix Rilis Poster Terbaru Tantara, Kisah Song Hye Kyo dan Gong Yoo Berlatar Industri Musik Korea

JawaPos.com - Netflix umumkan tanggal penayangan drama terbarunya, Tantara, yang dibintangi Song Hye Kyo dan Gong Yoo.

Serial berlatar sejarah tersebut dijadwalkan tayang secara global pada 11 Desember 2026. Menurut laporan Soompi, pengumuman ini disertai perilisan poster terbaru yang memperlihatkan perjalanan para karakter dalam mengejar impian di industri hiburan Korea Selatan pada era 1960-an hingga 1980-an.

Tantara mengisahkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sederhana, tetapi berani mempertaruhkan segalanya demi meraih kesuksesan. Ceritanya membawa penonton ke dunia hiburan yang penuh persaingan, ambisi, dan pengorbanan.

Di tengah kerasnya industri musik, para karakter harus menghadapi berbagai tantangan untuk mengubah kehidupan mereka sekaligus mempertahankan hubungan dengan orang-orang terdekat.

Song Hye Kyo berperan sebagai Min Ja, perempuan yang tumbuh dalam kemiskinan dan melakukan berbagai pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Kesempatan memasuki industri rekaman kemudian menjadi jalan baginya untuk mengejar masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Gong Yoo memerankan Dong Gu, sahabat masa kecil Min Ja yang selalu mendukung impiannya.

Keduanya menjalani berbagai pekerjaan sebelum akhirnya terjun ke dunia hiburan sebagai manajer pendatang baru.

Poster terbaru menampilkan perjalanan Min Ja dan Dong Gu sejak masa kecil hingga dewasa, termasuk ketika mereka bekerja sebagai pelayan dan mulai membangun karier di industri musik.