Jelang Rilis “DESERVE”, BABYMONSTER Tampilkan Visual Dramatis dalam Poster Terbaru

JawaPos.com - BABYMONSTER makin dekat dengan comeback terbaru mereka melalui perilisan poster hitung mundur D-1 untuk single digital “DESERVE”.

Poster tersebut diperkenalkan pada 22 Oktober 2026, hanya sehari sebelum lagu terbaru mereka resmi dirilis.

Visual yang ditampilkan kembali mengusung nuansa dramatis, dengan setiap anggota hadir dalam latar berbeda yang membangun suasana misterius dan sinematik.

Menurut laporan allkpop, poster D-1 ini melanjutkan rangkaian materi promosi yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh YG Entertainment.

Potret para anggota menampilkan atmosfer dan cerita visual yang berbeda-beda, sehingga menambah rasa penasaran penggemar terhadap alur video musik “DESERVE”.

Konsep tersebut juga memperlihatkan pendekatan visual yang lebih emosional dibandingkan beberapa rilisan BABYMONSTER sebelumnya.

“DESERVE” disebut akan menghadirkan warna musik yang berbeda dari lagu-lagu BABYMONSTER yang identik dengan hip-hop dan koreografi enerjik.

Produser eksekutif YG Entertainment, Yang Hyun Suk, menggambarkan lagu ini sebagai karya bertempo lambat, tetapi memiliki energi yang lebih intens dibandingkan rilisan mereka sebelumnya.

Perpaduan vokal lembut dan kemampuan bernyanyi yang kuat diharapkan menjadi daya tarik utama lagu tersebut.