Sutradara Film Terlaris Korea Kim Han Min Umumkan Pernikahan dengan Master Pansori Lee So Young

JawaPos.com - Kabar bahagia dari sutradara Kim Han Min yang dikenal melalui film The Admiral: Roaring Currents.

Di usia 57 tahun, ia bersiap memasuki babak baru kehidupan dengan menikahi master pansori Lee So Young yang berusia 42 tahun.

Menurut laporan Zapzee, upacara pernikahan mereka dijadwalkan berlangsung pada 15 November di sebuah hotel di Seoul.

Kabar tersebut turut menarik perhatian karena Kim dikenal sebagai salah satu sutradara sukses di industri perfilman Korea Selatan.

Pernikahan Kim Han Min dan Lee So Young kabarnya akan mengusung konsep pesta yang lebih santai dibandingkan upacara pernikahan tradisional pada umumnya.

Para tamu diharapkan dapat berinteraksi dengan leluasa dan menikmati suasana perayaan. Konsep tersebut memberikan nuansa berbeda bagi pasangan yang berasal dari dua bidang seni, yakni perfilman dan musik tradisional Korea.

Identitas calon pengantin perempuan yang sebelumnya belum banyak diketahui publik juga menjadi perhatian setelah kabar pernikahan ini mencuat.

Kim Han Min memulai perjalanan penyutradaraannya melalui film pendek pada 1999 sebelum dikenal luas lewat karya layar lebar.

Namanya semakin diperhitungkan setelah menggarap War of the Arrows pada 2011.