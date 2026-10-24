Keanu Reeves dan Ma Dong Seok Bakal Bintangi Remake Film Korea The Gangster, The Cop, The Devil

JawaPos.com - Keanu Reeves dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk membintangi adaptasi dari film kriminal The Gangster, The Cop, The Devil.

Proyek ini juga melibatkan aktor Ma Dong Seok, yang dikenal secara internasional dengan nama Don Lee, untuk kembali terlibat dalam cerita yang sebelumnya ia bintangi pada 2019.

Menurut laporan Zapzee, film remake tersebut akan digarap oleh sutradara James Wan dan dikembangkan untuk Paramount Pictures.

Film The Gangster, The Cop, The Devil disutradarai Lee Won Tae dan pertama kali dirilis pada 2019. Ceritanya mengikuti seorang polisi dan bos kriminal yang terpaksa bekerja sama untuk memburu seorang pembunuh berantai.

Meski memiliki tujuan yang sama, keduanya mempunyai motif berbeda sehingga kerja sama mereka dipenuhi ketegangan, permainan strategi, dan kemungkinan pengkhianatan.

Dalam versi remake, Ma Dong Seok direncanakan kembali memerankan karakter dari film aslinya. Sementara itu, keterlibatan Keanu Reeves masih dalam tahap pembicaraan dan detail mengenai karakter yang akan dimainkannya belum diumumkan secara resmi.

Kombinasi kedua aktor tersebut berpotensi menghadirkan dinamika baru dalam kisah yang memadukan aksi kriminal, penyelidikan, dan konflik antarkelompok.

James Wan akan bertindak sebagai sutradara sekaligus produser bersama Michael Clear dan Jason Blum melalui Blumhouse-Atomic Monster.

Ma Dong Seok juga terlibat sebagai produser melalui perusahaan Big Punch Pictures. Selain itu, Sylvester Stallone dan D. Matt Geller akan memproduksi film ini melalui Balboa Productions, bersama sejumlah nama lain yang turut mendukung pengembangan proyek tersebut.