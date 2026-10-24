Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.30 WIB

Keanu Reeves dan Ma Dong Seok Bakal Bintangi Remake Film Korea The Gangster, The Cop, The Devil

keanu reeves dan ma dong seok https://zapzee.net - Image

keanu reeves dan ma dong seok https://zapzee.net

JawaPos.com - Keanu Reeves dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk membintangi adaptasi dari film kriminal The Gangster, The Cop, The Devil.

Proyek ini juga melibatkan aktor Ma Dong Seok, yang dikenal secara internasional dengan nama Don Lee, untuk kembali terlibat dalam cerita yang sebelumnya ia bintangi pada 2019.

Menurut laporan Zapzee, film remake tersebut akan digarap oleh sutradara James Wan dan dikembangkan untuk Paramount Pictures.

Film The Gangster, The Cop, The Devil disutradarai Lee Won Tae dan pertama kali dirilis pada 2019. Ceritanya mengikuti seorang polisi dan bos kriminal yang terpaksa bekerja sama untuk memburu seorang pembunuh berantai.

Meski memiliki tujuan yang sama, keduanya mempunyai motif berbeda sehingga kerja sama mereka dipenuhi ketegangan, permainan strategi, dan kemungkinan pengkhianatan.

Dalam versi remake, Ma Dong Seok direncanakan kembali memerankan karakter dari film aslinya. Sementara itu, keterlibatan Keanu Reeves masih dalam tahap pembicaraan dan detail mengenai karakter yang akan dimainkannya belum diumumkan secara resmi.

Kombinasi kedua aktor tersebut berpotensi menghadirkan dinamika baru dalam kisah yang memadukan aksi kriminal, penyelidikan, dan konflik antarkelompok.

James Wan akan bertindak sebagai sutradara sekaligus produser bersama Michael Clear dan Jason Blum melalui Blumhouse-Atomic Monster.

Ma Dong Seok juga terlibat sebagai produser melalui perusahaan Big Punch Pictures. Selain itu, Sylvester Stallone dan D. Matt Geller akan memproduksi film ini melalui Balboa Productions, bersama sejumlah nama lain yang turut mendukung pengembangan proyek tersebut.

Naskah versi terbaru ditulis oleh Eric Pearson, yang dikenal melalui Thunderbolts dan The Fantastic Four: First Steps.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ma Dong-seok Jajaran ‘Extraction 3’ Bersama Chris Hemsworth dan Joe Taslim - Image
Entertainment

Ma Dong-seok Jajaran ‘Extraction 3’ Bersama Chris Hemsworth dan Joe Taslim

Minggu, 23 Agustus 2026 | 03.34 WIB

Makin Membuktikan Popularitasnya, Ma Dong Seok akan Bintangi Film Extraction 3? - Image
Music & Movie

Makin Membuktikan Popularitasnya, Ma Dong Seok akan Bintangi Film Extraction 3?

Rabu, 19 Agustus 2026 | 14.09 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore