Kabar Baik, Go Youn Jung Kembali Jadi Jang Hee Soo di Moving 2

JawaPos.com - Go Youn Jung bagikan cerita mengenai proses syuting Moving 2 serta perkembangan dirinya selama menjalani karier di dunia akting.

Menurut laporan Soompi, Go Youn Jung membicarakan hal tersebut dalam wawancara bersama Harper’s BAZAAR Korea untuk edisi November.

Ia mengaku sempat khawatir tidak dapat kembali menghidupkan karakter Jang Hee Soo dengan baik dalam sekuel drama populer tersebut.

Go Youn Jung menyadari bahwa memproduksi sekuel dari serial yang telah sukses bukanlah pekerjaan mudah. Karena itu, ia tidak ingin mengecewakan penonton yang menantikan kelanjutan ceritanya.

Namun, kekhawatiran tersebut perlahan mereda ketika proses syuting dimulai. Ia merasa terkejut karena tubuhnya seolah masih mengingat karakter Hee Soo, sehingga dapat kembali mendalami peran tersebut dengan lebih alami.

Selain proses akting, pertemuan kembali dengan para aktor senior dan rekan pemeran dari musim pertama juga menjadi pengalaman emosional bagi Go Youn Jung.

Ia mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali bekerja bersama mereka setelah sekian lama. Momen reuni tersebut membuatnya berharap kisah Moving dapat berlanjut untuk waktu yang panjang.

Dalam wawancara yang sama, Go Youn Jung juga membahas kepercayaan dirinya sebagai aktris. Menurutnya, keyakinan terhadap kemampuan diri tidak terbentuk dalam semalam, melainkan tumbuh melalui berbagai pengalaman kecil yang secara perlahan membuat seseorang semakin percaya pada dirinya sendiri.

Pandangan ini mencerminkan proses perkembangan yang ia alami selama bertahun-tahun berkarier.