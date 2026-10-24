Konser K-Pop 2027 Mulai Terungkap, Sejumlah Artis Dijadwalkan Tampil di Jakarta

JawaPos.com - Penggemar K-pop mulai dapat menyusun rencana untuk menyaksikan idola favorit mereka secara langsung pada 2027.

Menurut laporan Soompi, portal hiburan Korea Selatan tersebut merilis daftar jadwal konser, fan meeting, fan-con, dan showcase K-pop internasional sepanjang tahun depan.

Daftar ini mencakup berbagai artis dan kota di Asia, Eropa, Amerika Utara, hingga Australia, serta akan diperbarui mengikuti pengumuman terbaru.

Sejumlah nama besar tercantum dalam jadwal tersebut, termasuk BTS melalui tur ARIRANG, BIGBANG dengan XX : COSMOS, aespa melalui SYNK : COMPLæXITY, serta TXT dengan tur STEAL THE WIND.

Selain itu, penggemar juga dapat menemukan jadwal ENHYPEN, Stray Kids, NCT 127, BOYNEXTDOOR, BABYMONSTER, dan sejumlah penyanyi solo Korea Selatan.

Januari 2027 menjadi salah satu periode yang padat dengan berbagai pertunjukan di Asia. Pada 9 Januari, BIGBANG dijadwalkan tampil di Kuala Lumpur, sementara NCT 127 akan menggelar konser di kota yang sama pada hari tersebut.

TXT juga tercantum dalam jadwal konser di Tokyo pada 7 dan 8 Januari, sebelum melanjutkan pertunjukan ke Osaka pada akhir bulan.

Februari hingga Maret 2027 akan menghadirkan lebih banyak konser di berbagai negara. BTS dijadwalkan tampil di Melbourne pada Februari, kemudian Hong Kong dan Manila pada Maret.

ENHYPEN juga memiliki rangkaian konser di sejumlah kota Eropa, termasuk Paris, Amsterdam, Berlin, dan London. Sementara itu, aespa dijadwalkan menyambangi sejumlah kota Eropa pada Januari hingga Februari.