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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.06 WIB

Park Min Young dan Yook Sungjae Tampilkan Chemistry di Drama Nine to Six, Tayang 25 November

park min young (x @soompi) - Image

park min young (x @soompi)

JawaPos.com - Drama terbaru Nine to Six umumkan tanggal penayangannya sekaligus memperlihatkan chemistry para pemain melalui cuplikan sesi pembacaan naskah.

Menurut laporan Soompi, serial romantis ini akan tayang perdana pada 25 November. Drama tersebut dibintangi Park Min Young, Yook Sungjae BTOB, dan Go Soo dengan kisah yang memadukan romansa, kehidupan kantor, serta pencarian keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Park Min Young memerankan Kang Yi Ji, seorang wakil manajer di tim hukum perusahaan Chronic Motors yang dikenal rasional, tegas, dan sangat berdedikasi terhadap pekerjaan.

Ia mampu menghadapi berbagai persoalan profesional dengan tenang, tetapi justru merasa canggung ketika berhadapan dengan urusan cinta.

Pertemuannya dengan Han Seon Woo perlahan mengubah pandangannya terhadap hubungan dan kehidupan di luar pekerjaan.

Yook Sungjae berperan sebagai Han Seon Woo, seorang pegawai magang yang memiliki kepribadian hangat, penuh perhatian, dan bertanggung jawab. Karakter ini menjadi kebalikan dari Yi Ji yang cenderung mengutamakan logika.

Perbedaan kepribadian keduanya menjadi salah satu daya tarik utama drama, terutama ketika hubungan mereka berkembang di tengah rutinitas dan tekanan dunia kerja.

Selain pasangan utama, Go Soo tampil sebagai Park Hyun Tae, seorang kepala divisi yang menilai karyawan berdasarkan kemampuan dan pencapaian mereka.

Drama ini menandai kembalinya Go Soo ke genre romansa setelah sekitar 15 tahun. Sementara itu, Joo Hyun Young memerankan Shin Ji Won, sahabat Yi Ji yang menjadi tempat berbagi cerita sekaligus penasihat percintaan ketika Yi Ji menghadapi situasi yang sulit.

Drama ini juga menghadirkan Kim Mi Kyung sebagai Lee Kyung Shim, ibu Yi Ji. Hubungan ibu dan anak tersebut diperkirakan memberikan sentuhan emosional melalui interaksi yang realistis.

Editor: Hanny Suwindari
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