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Aulia Ramadhani
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14.40 WIB

Bagikan Poster Baru, Drama Tantara akan Dibintangi Song Hye Kyo dan Gong Yoo?

Song Hye Kyo, Gong Yoo. Sumber Foto: Soompi - Image

Song Hye Kyo, Gong Yoo. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Mencuri perhatian, Song Hye Kyo dan Gong Yoo akan beradu akting di drama Korea bertajuk Tantara, yang juga bersiap untuk tayang perdana.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (24/10), drama ini seru ini berkisah tentang perjalanan bangkitnya orang-orang yang hampir tidak memiliki apa-apa, namun mengejar impian akan kesuksesan yang gemilang.

Berlatar di industri hiburan Korea tahun 60-an hingga 80-an, Song Hye Kyo berperan sebagai Min Ja, sosok yang terjun ke industri rekaman setelah menjalani berbagai pekerjaan.

Bertahan hidup di masa kecilnya yang diliputi kemiskinan, membuatnya bertemu dengan Gong Yoo berperan sebagai Dong Gu, yang membantunya mewujudkan impian tersebut.

Kemudian Seolhyun memerankan Min Hui, yang memiliki hubungan penuh cinta sekaligus benci dengan Min Ja, sembari dengan berani mengejar kesuksesannya sendiri.

Sementara itu, Cha Seung Won tampil sebagai Seok Gil Yeo, komposer terhebat di era tersebut yang mampu mengubah penyanyi pendatang baru menjadi bintang ternama.

Dari poster menarik itu, menampilkan tokoh-tokoh utama ‘Tantara’ di atas piringan hitam yang sedang berputar.

Mulai dari masa kecil Min Ja dan Dong Gu yang penuh kesulitan, hingga saat mereka beranjak dewasa, bekerja sebagai pelayan hingga akhirnya menjadi manajer bagi para penyanyi pendatang.

Poster tersebut juga menampilkan Min Hui yang sedang bernyanyi serta Gil Yeo yang memainkan saksofon, terlhat Yang Ja (Lee Ha Nee) tampak bernyanyi penuh semangat.

Di sisi lain, terlihat tatapan mata Mal Soon (Na Moon Hee) mencerminkan perjalanan waktu yang telah berlalu, tonton Tantara  pada 11 Desember melalui Netflix.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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