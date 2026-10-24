Reuni '10 Things I Hate About You' Hidupkan Kenangan Heath Ledger Lewat Penampilan Julia Stiles

Para pemain 10 Things I Hate About You lakukan reuni (Variety)
JawaPos.com – Para pemain film 10 Things I Hate About You kembali mengenang mendiang Heath Ledger dalam momen reuni yang berlangsung melalui penampilan Julia Stiles di acara Dancing with the Stars.
Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (23/10), Dalam episode bertema Malam Dedikasi, Stiles membawakan tarian kontemporer bersama pasangannya, Ezra Sosa, dengan iringan lagu “Can’t Take My Eyes Off You”.
Lagu tersebut memiliki kenangan khusus karena karakter Patrick yang diperankan Ledger menyanyikannya untuk Kat Stratford, karakter yang dimainkan Stiles, dalam film yang dirilis pada 1999.
Stiles mengungkapkan bahwa ia ingin seluruh pemain film tersebut turut mewakili warisan Ledger dan mengenang perjalanan film yang mereka bintangi bersama.
Stiles mengaku meminta setiap pemain untuk terlibat, dan semuanya menyambut ajakan tersebut dengan persetujuan.
Reuni itu menjadi momen emosional bagi Stiles, terlebih ketika ia mengenakan gaun biru dan menata rambutnya dengan gaya yang mengingatkan pada penampilannya dalam film tersebut.
Sebelum tampil, Stiles mengaku menangis saat menjalani latihan karena cuplikan film, foto-foto lama, serta suara dirinya dan Ledger membangkitkan banyak kenangan.
Stiles menilai penampilan Ledger dalam film tersebut begitu berkesan sehingga kenangannya terus hidup dan masih mampu menyentuh penonton hingga kini.
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Jawa Pos
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