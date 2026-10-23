Iroha ILLIT Alami Cedera Pergelangan Kaki Jelang Konser, Agensi Batasi Penampilan Jika Diperlukan

iroha (x @iropkp24)

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari Iroha ILLIT, yang mengalami cedera pergelangan kaki menjelang penampilan encore konser mereka di Korea Selatan.

Menurut laporan Soompi, BELIFT LAB mengumumkan bahwa Iroha mengalami keseleo saat menjalani latihan konser pada hari yang sama. Ia kemudian menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan di rumah sakit sebelum jadwal penampilan dimulai.

Melalui pernyataan resminya, BELIFT LAB menjelaskan bahwa Iroha sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk mengikuti seluruh rangkaian pertunjukan yang telah dijadwalkan.

Namun, agensi menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan artis tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, keterlibatan Iroha di atas panggung akan disesuaikan dengan kondisi fisiknya selama konser berlangsung.

Agensi juga menyampaikan bahwa penampilan Iroha mungkin akan dibatasi pada beberapa bagian apabila ia merasakan gejala yang dapat memperburuk cedera.

Keputusan tersebut diambil untuk mencegah kondisi pergelangan kakinya semakin memburuk. BELIFT LAB turut meminta pengertian para penggemar dan menyatakan akan melakukan upaya terbaik untuk mendukung pemulihan sang idol.

Cedera tersebut terjadi menjelang hari kedua konser encore bertajuk ILLIT LIVE ‘PRESS START’ ENCORE in KOREA yang digelar di Inspire Arena, Incheon, pada 17 dan 18 Oktober 2026.

Konser ini menjadi kesempatan bagi ILLIT untuk kembali bertemu dengan penggemar melalui penampilan langsung.

Kabar cedera Iroha pun mengundang perhatian penggemar yang berharap ia dapat pulih dengan baik tanpa harus memaksakan diri.

Di tengah situasi tersebut, ILLIT juga tengah bersiap meluncurkan mini album kelima bertajuk BREAK EVEN pada 26 Oktober 2026.

Album ini dijadwalkan rilis bersamaan dengan video musik lagu utama yang dalam laporan terkait disebut sebagai bagian dari comeback mendatang. Cedera Iroha membuat kondisi kesehatannya menjadi perhatian menjelang rangkaian promosi album tersebut.

Meski Iroha ingin tetap tampil bersama rekan-rekannya, keputusan akhir mengenai partisipasinya akan mengikuti kondisi fisik dan pertimbangan medis.