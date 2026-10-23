Shim Eun Kyung hingga Chang Ryul Bintangi The Table: Day and Night, Film Pembuka Festival Busan 2026

chang ryul (x @soompi)

JawaPos.com - Film The Table: Day and Night memperlihatkan sekilas hubungan antar karakter melalui rangkaian foto terbaru yang menampilkan delapan pemeran utamanya.

Menurut laporan Soompi, film garapan sutradara Kim Jong Kwan ini mengisahkan empat pasangan yang dipertemukan oleh sebuah kafe pada waktu berbeda, ketika musim panas perlahan berganti menjadi musim gugur.

Alih-alih mengandalkan konflik besar, film ini menyoroti percakapan sederhana yang menyimpan beragam emosi dan makna dalam hubungan antarmanusia.

Kisah pertama berpusat pada Yoo Jin yang diperankan Kim Min Ha dan Hyeon Oh yang dimainkan Joo Jong Hyuk. Keduanya mengunjungi kafe yang sama pada waktu berbeda dan mengalami pertemuan tak terduga.

Yoo Jin adalah perempuan yang pernah mengalami mimpi aneh, sedangkan Hyeon Oh memiliki impian menjadi pembuat jam profesional.

Perbedaan suasana siang dan malam menjadi elemen penting dalam cerita mereka, sekaligus memunculkan rasa penasaran tentang bagaimana jalan hidup keduanya akan saling terhubung.

Pasangan berikutnya adalah Sang Mi yang diperankan Han Sun Hwa dan Young Min yang dimainkan Chang Ryul. Mereka pernah mengikuti les privat yang sama ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama.

Setelah bertahun-tahun berpisah, keduanya kembali bertemu secara tidak terduga. Sang Mi dikenal sebagai sosok spontan dengan kepribadian bebas, sedangkan Young Min cenderung tenang dan tertata.

Pertemuan kembali itu membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus menghadirkan dinamika baru dalam hubungan mereka.

Kisah ketiga mempertemukan Shim Eun Kyung sebagai Hye Jin, seorang penulis novel web, dengan Lee Hee Joon yang memerankan Dong Nam, pembuat film independen.

Hye Jin memiliki karya yang menarik perhatian banyak pembaca, sementara Dong Nam berusaha membujuknya untuk mengadaptasi cerita tersebut ke layar lebar.

Pertemuan mereka diwarnai perbedaan pandangan dan percakapan penuh energi yang berpotensi berkembang menjadi hubungan kreatif sekaligus personal.

Cerita keempat menghadirkan Jeon So Young sebagai Na Kyeong, calon idola yang sedang mengejar impiannya, dan Kim Dong Hwi sebagai Jong Su, kekasihnya.