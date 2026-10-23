Kim Hee Sun dan Go Soo Berpotensi Reuni setelah 23 Tahun Lewat Drama The Wife

kim hee sun dan go soo (x @infodrakor_id)

JawaPos.com - Kim Hee Sun dan Go Soo berpeluang kembali beradu akting dalam drama terbaru The Wife.

Menurut laporan Soompi, keduanya dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi serial produksi MBC tersebut.

Jika menerima tawaran itu, mereka akan kembali dipertemukan setelah sekitar 23 tahun sejak tampil bersama dalam drama My Fair Lady yang berakhir pada 2003.

Agensi Kim Hee Sun, Hinge Entertainment, mengonfirmasi bahwa sang aktris sedang mempertimbangkan tawaran tersebut secara positif.

Namun, hingga laporan tersebut diterbitkan, belum ada konfirmasi final mengenai keterlibatan Kim Hee Sun maupun Go Soo.

Karena itu, detail pemeran dan karakter yang akan dimainkan keduanya masih menunggu pengumuman resmi dari pihak produksi.

The Wife mengangkat kisah tragis seorang perempuan yang berusaha mempertahankan rahasia demi melindungi kehidupannya.

Namun, upaya tersebut justru menyeretnya semakin dalam ke situasi kelam yang dipenuhi hasrat, cinta, kebohongan, dan penyesalan.

Ceritanya berfokus pada konsekuensi dari masa lalu yang berusaha disembunyikan serta harga yang harus dibayar untuk menjaga rahasia tersebut.

Kim Hee Sun mendapat tawaran untuk memerankan Eun Ip Sae, perempuan dengan latar belakang akademis mengesankan yang berhasil meraih nilai sempurna dalam ujian masuk perguruan tinggi Korea Selatan atau CSAT dan diterima di Seoul National University sebagai mahasiswa terbaik.

Di balik pencapaian yang membuat banyak orang mengaguminya, tersimpan rahasia masa lalu yang terus membayangi kehidupannya.

Ketika kebenaran mulai terungkap, ia harus menghadapi berbagai hal yang selama ini diabaikan demi melindungi rahasia itu.

Drama ini ditulis oleh Jung Ryeo Joo dan diproduksi oleh Samhwa Networks, perusahaan yang dikenal melalui serial Dr. Romantic.