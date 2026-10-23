Along With the Gods 3 Resmi Diproduksi, Syuting Ditargetkan Mulai Paruh Kedua 2027

along with the gods (x @koreanupdates)

JawaPos.com - Film fantasi Along With the Gods dipastikan kembali melalui instalasi ketiga berjudul Along With the Gods: Life and Death.

Kabar ini menjadi perhatian penggemar setelah sutradara Kim Yong Hwa mengonfirmasi proyek tersebut sebagai film berikutnya yang akan digarapnya.

Menurut laporan Soompi, tim produksi kini tengah melakukan persiapan awal dengan target memulai proses syuting pada paruh kedua 2027.

Film ketiga ini akan menghadirkan kisah baru yang berlatar di Gucheon, sebuah alam tempat jiwa-jiwa tertahan karena masih memiliki keterikatan dengan kehidupan duniawi setelah meninggal.

Cerita berpusat pada Soli, sosok yang berada di antara kehidupan dan kematian. Ia melakukan perjalanan melintasi sembilan dunia untuk mencari sebuah lagu yang tidak sempat dinyanyikannya.

Premis tersebut membuka peluang bagi film ini untuk kembali mengeksplorasi tema kehilangan, penyesalan, dan ikatan emosional yang menjadi ciri khas tersebut.

Kursi sutradara kembali ditempati Kim Yong Hwa, yang sebelumnya mengarahkan dua film pertama. Ia akan bekerja bersama Dexter Studios, perusahaan yang kembali terlibat sebagai investor sekaligus mitra produksi.

Dexter juga akan menangani berbagai tahap pascaproduksi, termasuk efek visual atau visual effects (VFX), pewarnaan gambar, desain suara, dan proses pencampuran audio untuk membangun dunia fantasi Gucheon.

Along With the Gods sebelumnya mencatat pencapaian besar di box office Korea Selatan. Film pertama, Along With the Gods: The Two Worlds yang dirilis pada 2017, meraih sekitar 14,41 juta penonton.

Sekuelnya, Along With the Gods: The Last 49 Days pada 2018, mengumpulkan sekitar 12,27 juta penonton. Keberhasilan kedua film tersebut menjadikan ini sebagai seri film Korea pertama yang masing-masing dua instalasi pertamanya berhasil melampaui 10 juta penonton.

Meski proyek ketiga telah dikonfirmasi, susunan pemainnya belum diumumkan secara resmi. Karena itu, kemungkinan Ha Jung Woo, Ju Ji Hoon, dan Kim Hyang Gi kembali memerankan karakter mereka masih menjadi pertanyaan.

Ketiganya dikenal melalui peran penting dalam dua film sebelumnya, sehingga kabar mengenai keterlibatan mereka menjadi salah satu hal yang dinantikan penggemar.

Dengan judul Along With the Gods: Life and Death, film ketiga ini akan memperluas mitologi dunia arwah yang telah diperkenalkan dalam dua instalasi terdahulu.