Mun Ka Young Dikabarkan Tolak Drama Seorabeol Knife, Shin Ye Eun Dilirik Jadi Lawan Main Cha Eun Woo

JawaPos.com - Mun Ka Young dikabarkan tidak mengambil tawaran untuk membintangi drama terbaru Seorabeol Knife, yang sebelumnya menarik perhatian karena berpotensi mempertemukannya kembali dengan Cha Eun Woo.
Menurut laporan Soompi, Shin Ye Eun kini mendapat tawaran untuk memerankan karakter utama perempuan yang sebelumnya ditawarkan kepada Mun Ka Young.
Meski demikian, status keterlibatan para aktor masih dalam tahap pembahasan dan belum seluruhnya dikonfirmasi secara resmi.
Kabar mengenai keputusan Mun Ka Young muncul setelah dirinya dikaitkan dengan proyek tersebut pada September lalu.
Pihak rumah produksi Studio Dragon menyatakan bahwa tawaran peran memang telah diberikan kepada sang aktris, tetapi pembahasan mengenai kemungkinan penampilannya masih berlangsung.
Sementara itu, agensi Shin Ye Eun, npio Entertainment, mengonfirmasi bahwa aktris tersebut telah menerima tawaran dan sedang mempertimbangkannya.
Seorabeol Knife merupakan drama romantis bertema kuliner yang memadukan unsur fantasi sejarah dan perjalanan waktu.
Ceritanya mengikuti seorang koki Italia sekaligus pemilik restoran berbintang satu Michelin yang secara misterius terlempar ke Kerajaan Silla setelah mengikuti petunjuk dari ramalan berusia seribu tahun.
Di kerajaan tersebut, ia bertemu dengan seorang putri yang memiliki ketertarikan besar terhadap makanan dan dikenal memiliki standar tinggi dalam menilai cita rasa.
Jika menerima tawaran tersebut, Shin Ye Eun akan memerankan Putri Deokyeong, anggota keluarga kerajaan Silla dari garis keturunan seonggol, kelas sosial tertinggi dalam sistem kerajaan saat itu.
Karakter ini digambarkan sebagai perempuan religius dengan rasa ingin tahu tinggi yang bercita-cita menjadi ratu pertama Silla.
Selain memiliki kepekaan terhadap aroma dan kuliner, Putri Deokyeong juga mempunyai kemampuan dalam kaligrafi dan seni lukis.
Sementara itu, Cha Eun Woo masih dalam pembicaraan untuk memerankan koki Italia yang menjadi tokoh utama pria.
Potensi keterlibatannya turut menarik perhatian karena drama ini dapat menjadi salah satu proyek aktingnya setelah menyelesaikan wajib militer.
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Jawa Pos
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