Law of the Line Siap Tayang 2027, Kisah Intrik dan Perebutan Kekuasaan di Nara Bank

jang ki yong (x @kdramadaisy)

JawaPos.com - Jang Ki Yong dan Oh Jung Se akan jadi pemeran utama drama Korea terbaru Law of the Line.

Menurut laporan Soompi, serial yang mengangkat intrik politik kantor dan persaingan kekuasaan di sebuah bank ini dijadwalkan tayang pada paruh pertama 2027.

Ceritanya akan mengikuti dua pria dengan latar belakang dan posisi berbeda yang terlibat dalam persaingan untuk memengaruhi masa depan perusahaan.

Jang Ki Yong memerankan Tak Do Il, pegawai Nara Bank yang tidak memiliki koneksi berpengaruh maupun dukungan dari kelompok internal perusahaan.

Lulusan universitas daerah ini harus menghadapi lingkungan kerja yang dipenuhi kepentingan pribadi dan persaingan antarfaksi.

Meski tidak mempunyai latar belakang istimewa, Tak Do Il mampu membaca situasi dan bernegosiasi dengan cermat.

Kemampuannya tersebut perlahan mengguncang struktur kekuasaan yang telah lama terbentuk di Nara Bank.

Sementara itu, Oh Jung Se berperan sebagai Chun Kyung Ho, wakil presiden yang membawahi divisi penjualan Nara Bank.

Ia merupakan lulusan SMA yang berhasil meniti karier hingga menduduki posisi penting di perusahaan.

Berkat pengaruhnya yang kuat, Chun Kyung Ho menjadi salah satu kandidat utama untuk menggantikan presiden bank berikutnya.

Namun, kemunculan Tak Do Il dalam lingkaran politik perusahaan membuat persaingan menuju posisi tertinggi semakin rumit.

Pertemuan kedua karakter tersebut menjadi pusat konflik Law of the Line. Tak Do Il berusaha menembus sistem yang selama ini mengutamakan koneksi dan kekuatan kelompok, sedangkan Chun Kyung Ho harus menjaga pengaruhnya di tengah persaingan menuju kursi presiden.

Perbedaan kepentingan mereka membuka ruang bagi berbagai strategi, manuver, dan pengkhianatan yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di Nara Bank.