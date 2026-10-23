Woo Davi, Kim Hyun Jin, dan Pyo Ye Jin Bintangi Drama Spesial Sound

woo davi, kim hyun jin, pyo ye jin (x @soompi)

JawaPos.com - KBS umumkan jajaran pemain untuk drama terbarunya, Sound, yang akan menghadirkan delapan cerita mandiri dengan musik sebagai penghubung kisah kehidupan para karakternya.

Menurut laporan, proyek antologi ini dibintangi Woo Davi, Kang Ae Shim, Kim Hyun Jin, Pyo Ye Jin, dan Lee Ki Taek.

Setiap cerita mengeksplorasi pengalaman tentang cinta, perpisahan, kehilangan, serta proses menemukan kembali makna kehidupan melalui lagu yang hadir dalam keseharian.

Cerita pertama berjudul You More Than the Scent of Spring mengikuti Kim Na Eun, penyanyi sekaligus penulis lagu yang diperankan Woo Davi.

Setelah kehilangan kucing kesayangannya, Haru, Na Eun mengalami ketakutan tampil di atas panggung.

Ia kemudian melakukan perjalanan ke sebuah toko serba ada dengan harapan dapat mendengar pesan terakhir dari kucing yang dicintainya.

Dalam kisah ini, Kang Ae Shim memerankan pemilik toko yang bercita-cita menjadi vokalis band, sementara Kim Hyun Jin berperan sebagai Gu Joon Young, pegawai paruh waktu di toko kamera.

Bagian kedua, After the Play Ends, mengangkat perjalanan Na Hye Mi yang diperankan Pyo Ye Jin. Ia merupakan produser sekaligus sutradara program berita yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya.

Namun, hidupnya berubah ketika dipindahkan ke acara anak-anak berjudul Binggu and Baenggu yang terancam dihentikan.

Melalui interaksinya dengan para staf produksi, Hye Mi mulai melihat pekerjaan dan kehidupan dari perspektif berbeda.

Lee Ki Taek berperan sebagai Gu Joon Young, penulis acara tersebut yang memiliki kepribadian berbeda dari Hye Mi.

Cerita ketiga berjudul When My Loneliness Calls You mempertemukan Joo Jong Hyuk dan Park Yu Rim. Joo Jong Hyuk memerankan Kang Jin Woo, pria pendiam dan baik hati yang menyimpan kesepian serta kesedihan di balik sikap tenangnya.

Sementara itu, Park Yu Rim berperan sebagai Park So Jung, perempuan yang tertarik pada kebaikan Jin Woo dan berani mengungkapkan perasaannya.