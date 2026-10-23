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Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.09 WIB

Film Horor My Home yang Dibintangi Jang Gyuri dan Bae Jong Ok Tayang 25 November

Jang gyuri (x @tang_kira)

JawaPos.com - Film horor thriller My Home umumkan tanggal penayangannya melalui poster terbaru yang menghadirkan nuansa merah dan berbagai simbol misterius.

Menurut laporan Soompi, film yang dibintangi Jang Gyuri, Bae Jong Ok, dan Kim Min Chul tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 November 2026.

Ceritanya berpusat pada sebuah apartemen mewah yang awalnya tampak seperti tempat tinggal ideal, tetapi perlahan memperlihatkan sisi mengerikan di balik kenyamanannya.

Jang Gyuri memerankan Gyu Bin, mahasiswi berusia 24 tahun yang berjuang mempertahankan kehidupannya tanpa memiliki banyak orang untuk diandalkan.

Kesulitan ekonomi membuatnya kesulitan mencari tempat tinggal karena tidak mampu membayar uang deposit yang tinggi.

Ketika menemukan kesempatan tinggal di apartemen mewah dengan persyaratan yang sangat menguntungkan, Gyu Bin merasa mendapatkan jalan keluar dari masalahnya.

Namun, keputusan tersebut justru membawanya menghadapi kejadian-kejadian aneh.

Bae Jong Ok berperan sebagai Geum Rim, pemilik apartemen yang tampil anggun dan berwibawa. Pada awalnya, tempat tinggal tersebut terlihat sempurna, sementara Geum Rim memberikan kesan sebagai sosok yang dapat dipercaya.

Akan tetapi, di balik penampilannya yang elegan, terdapat sisi misterius yang membuat hubungan antara dirinya dan Gyu Bin berkembang menjadi pertarungan psikologis yang menegangkan.

Sementara itu, Kim Min Chul memerankan Bu Young, sosok yang mulai mencurigai bahwa apartemen tersebut menyimpan rahasia tersembunyi.

Kehadirannya menjadi bagian penting dalam upaya memahami kejadian ganjil yang dialami Gyu Bin.

Ketegangan semakin meningkat ketika berbagai petunjuk mulai mengarah pada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar gangguan di dalam rumah.

Poster terbaru film ini juga menarik perhatian melalui gambar seekor ular yang melingkar secara tidak biasa, dikelilingi benda-benda bernuansa ritual tradisional Korea.

Di antaranya terdapat ikan pollock kering, gelang dengan lima warna tradisional Korea, jimat, serta sebuah wadah berisi garam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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