Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.41 WIB

Jang Na Ra, Kim Hye Yoon Siap Menghibur di Drama Good Partner 2

pemeran Good Partner. Sumber Foto: Soompi - Image

pemeran Good Partner. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Tayang 20 November, Jang Na Ra, Kim Hye Yoon, P.O, dan Park Hae Jin kembali hadir di drama Good Partner 2

Dikutip dari Soompi, Jum’at (23/10), tim produksi Good Partner 2"merilis video dan foto-foto menarik dari sesi pembacaan naskah.

Drama ini cukup mencuri perhatian pada musim pertama, menggambarkan perjuangan dua pengacara perceraian yang sangat kontras.

Cha Eun Kyung (Jang Na Ra), pengacara ternama yang menganggap perceraian sebagai panggilan hidupnya, dan Han Yu Ri (Nam Ji Hyun), pengacara pemula.

Setelah dua tahun, Good Partner kembali dengan musim kedua, yang menampilkan pengacara utama Cha Eun Kyung dan Kang Hye Sung (Kim Hye Yoon) sebagai mitra yang baik.

Jadi fakta menarik, drama ini kembali ditulis oleh pengacara spesialis perceraian Choi Yu Na dan disutradarai oleh Seo Min Jung.

Makin antusias, Jang Na Ra, yang kembali memerankan Cha Eun Kyung, mantan pengacara ternama yang kini menjadi pengacara perwakilan di firma hukum Law Firm Spring Again.

Menariknya, Cha Eun Kyung adalah pengacara veteran dengan pengalaman 20 tahun, ia mendirikan Law Firm Spring Again untuk membantu klien menemukan kembali ‘musim semi.’

 dalam hidup mereka, ia memulai langkah baru, siap menyajikan drama perceraian kedua yang jauh lebih intens bersama rekan-rekan barunya.

Kim Hye Yoon memancarkan energi sebagai Kang Hye Sung, lalu P.O kembali memerankan karakternya sebagai Jeon Eun Ho, serta Park Hae Jin berperan sebagai Park Tae Soo, teman kuliah Cha Eun Kyung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Drama Lee Je Hoon dan Ha Young The Long Shot Trial Ditunda, Jadwal Tayang Belum Dipastikan - Image
Music & Movie

Drama Lee Je Hoon dan Ha Young The Long Shot Trial Ditunda, Jadwal Tayang Belum Dipastikan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.36 WIB

Woo Davi, Kang Ae Shim, Kim Hyun Jin, Pyo Ye Jin, dan Lee Ki Taek Bakal Kolaborasi Drama Sound:Track - Image
Music & Movie

Woo Davi, Kang Ae Shim, Kim Hyun Jin, Pyo Ye Jin, dan Lee Ki Taek Bakal Kolaborasi Drama Sound:Track

Kamis, 22 Oktober 2026 | 17.09 WIB

Jalani Pembacaan Naskah Drama GIFT, Kim Woo Bin, Seo Eun Soo Tunjukkan Chemistry - Image
Music & Movie

Jalani Pembacaan Naskah Drama GIFT, Kim Woo Bin, Seo Eun Soo Tunjukkan Chemistry

Kamis, 22 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore