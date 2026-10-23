Jang Na Ra, Kim Hye Yoon Siap Menghibur di Drama Good Partner 2

pemeran Good Partner. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Tayang 20 November, Jang Na Ra, Kim Hye Yoon, P.O, dan Park Hae Jin kembali hadir di drama Good Partner 2
Dikutip dari Soompi, Jum’at (23/10), tim produksi Good Partner 2"merilis video dan foto-foto menarik dari sesi pembacaan naskah.
Drama ini cukup mencuri perhatian pada musim pertama, menggambarkan perjuangan dua pengacara perceraian yang sangat kontras.
Cha Eun Kyung (Jang Na Ra), pengacara ternama yang menganggap perceraian sebagai panggilan hidupnya, dan Han Yu Ri (Nam Ji Hyun), pengacara pemula.
Setelah dua tahun, Good Partner kembali dengan musim kedua, yang menampilkan pengacara utama Cha Eun Kyung dan Kang Hye Sung (Kim Hye Yoon) sebagai mitra yang baik.
Jadi fakta menarik, drama ini kembali ditulis oleh pengacara spesialis perceraian Choi Yu Na dan disutradarai oleh Seo Min Jung.
Makin antusias, Jang Na Ra, yang kembali memerankan Cha Eun Kyung, mantan pengacara ternama yang kini menjadi pengacara perwakilan di firma hukum Law Firm Spring Again.
Menariknya, Cha Eun Kyung adalah pengacara veteran dengan pengalaman 20 tahun, ia mendirikan Law Firm Spring Again untuk membantu klien menemukan kembali ‘musim semi.’
dalam hidup mereka, ia memulai langkah baru, siap menyajikan drama perceraian kedua yang jauh lebih intens bersama rekan-rekan barunya.
Kim Hye Yoon memancarkan energi sebagai Kang Hye Sung, lalu P.O kembali memerankan karakternya sebagai Jeon Eun Ho, serta Park Hae Jin berperan sebagai Park Tae Soo, teman kuliah Cha Eun Kyung.
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