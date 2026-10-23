Drama Lee Je Hoon dan Ha Young The Long Shot Trial Ditunda, Jadwal Tayang Belum Dipastikan

lee je hoon dan ha young (x @hallyuforums)

JawaPos.com - Drama terbaru, The Long Shot Trial, yang dibintangi Lee Je Hoon dan Ha Young, mengalami penundaan jadwal penayangan.

Menurut laporan Soompi, SBS mengonfirmasi bahwa jadwal siaran drama tersebut telah disesuaikan.

Serial yang sebelumnya direncanakan tayang pada paruh pertama 2027 itu kini belum memiliki tanggal penayangan baru karena stasiun televisi masih mempertimbangkan sejumlah opsi.

Keputusan tersebut muncul di tengah kontroversi mengenai sejarah keluarga Ha Young, khususnya aktivitas kakek buyutnya, Ahn Sang Ho, yang dikaitkan dengan organisasi pro-Jepang pada masa penjajahan Jepang di Korea.

Pada Agustus 2026, Ha Young menyampaikan permintaan maaf secara tertulis dan menyatakan penyesalannya sebagai keturunan. Isu tersebut kemudian turut memengaruhi keterlibatannya dalam sejumlah proyek hiburan.

Pihak SBS menyampaikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan berbagai kemungkinan karena drama ini melibatkan banyak pemain dan kru produksi.

Meski demikian, belum ada keputusan mengenai kapan serial tersebut akan ditayangkan. Penundaan ini juga tidak berarti drama telah dibatalkan, sebab pihak penyiar masih membahas langkah selanjutnya bersama pihak-pihak terkait.

The Long Shot Trial merupakan drama komedi hukum yang diadaptasi dari serial Jepang. Ceritanya mengikuti Kwon Baek, diperankan Lee Je Hoon, mantan pengacara yang kini bekerja sebagai manajer kantor hukum.

Bersama tim yang memiliki karakter beragam, ia menangani kasus-kasus yang tampaknya mustahil dimenangkan dengan pendekatan tidak konvensional.

Ha Young berperan sebagai Yeo Shim Hee, pengacara pemula yang tidak memiliki banyak uang maupun koneksi, tetapi dikenal gigih dalam pekerjaannya.

Penundaan ini menjadi perhatian karena proses syuting The Long Shot Trial telah selesai. Artinya, produksi utama drama sudah rampung, tetapi penayangannya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari SBS.

Situasi tersebut membuat masa depan jadwal tayang serial ini belum dapat dipastikan, meskipun para pemain dan kru telah menyelesaikan pekerjaan mereka di lokasi syuting.

Sebelumnya, Ha Young juga mengundurkan diri dari keterlibatannya dalam musim kedua dan ketiga The Trauma Code: Heroes on Call.