BTS Curi Perhatian Lewat Video Musik 2.0, Raih 200 Juta Penayangan di YouTube

JawaPos.com - Mencuri perhatian, belakangan ini boygrup Korea BTS meraih 200 juta penayangan dengan karyanya yang bertajuk 2.0.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (23/10), dikenal selalu menghasilkan karya terbaik, membuat penggemar antusias dan bahagia dengan prestasi tersebut.

Video musik BTS untuk lagu 2.0 sebuah lagu pendukung (B-side) dari album terbaru mereka, ARIRANG berhasil melampaui 200 juta penayangan di YouTube.

Pencapaian ini diraih sekitar enam bulan 20 hari setelah video musik tersebut dirilis pada tanggal 2 April pukul 00.00 KST.

ARIRANG, yang memulai debutnya di peringkat 1 pada bulan Maret lalu, juga menjadi album pertama BTS yang berhasil bertahan selama 24 minggu di Official Albums Chart.

BTS atau Bangtan Boys menjadi salah satu boygrup asal Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2010 lalu.

Anggotanya yaitu Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jung Kook, yang ikut menulis atau memproduseri sebagian besar materi mereka.

BTS juga pernah merilis sebuah serial dokumenter bertajuk BREAK THE SILENCE yang memikat ARMY (nama penggemar)

Memperkenalkan diri sebagai grup hip hop, mereka memperluas gaya musik untuk menggabungkan berbagai genre.