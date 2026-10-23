Lee Jin Uk dan Lim Yoona Girls’ Generation akan Berkolaborasi dalam Drama Korea Remake ‘Unnatural’

JawaPos.com - Sekali lagi Lim Yoona dari Girls’ Generation akan membuktikan bakat aktingnya dalam drama Korea remake ‘Unnatural’

Dikutip dari Soompi, Jum’at (23/10), ia akan beradu akting dengan Lee Jin Uk, yang pastinya membuat penasaran tentang alur ceritanya

Drama ini diadaptasi dari serial Jepang dengan judul yang sama, mengisahkan para ahli patologi forensik yang mengungkap kebenaran tersembunyi di balik kasus-kasus kematian tidak wajar.

Nantinya Lim Yoona memerankan tokoh Song Do Eun, seorang ahli patologi forensic, bertemu dengan Lee Jin Uk, berperan sebagai Gu Seung Hyuk, ia bekerja di pusat U.D.I.

Menariknya, Gu Seung Hyuk adalah sosok yang berkepala dingin dan jarang menunjukkan emosinya di hadapan orang lain.

Perhatiannya berpusat pada orang yang telah meninggal daripada yang masih hidup, ia dijuluki Jeoseung (alam baka) Hyuk.

Faktanya, ia enggan berinteraksi dengan orang lain atau membiarkan siapa pun mendekatinya, serta selalu menjaga jarak dengan ekspresi wajah datar dan sikap yang sinis.

Dengan pengalaman melakukan hampir 3.000 autopsi, Gu Seung Hyuk memiliki keahlian yang tak tertandingi.

Ia mampu menyelesaikan autopsi dalam waktu singkat namun tetap mempertahankan presisi tinggi, bahkan untuk mendeteksi jejak terkecil sekalipun pada tubuh jenazah.