Lee Jin Uk dan Lim Yoona Girls’ Generation akan Berkolaborasi dalam Drama Korea Remake ‘Unnatural’

Lee Jin Uk, Lim YoonA Girls' Generation. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Sekali lagi Lim Yoona dari Girls’ Generation akan membuktikan bakat aktingnya dalam drama Korea remake ‘Unnatural’
Dikutip dari Soompi, Jum’at (23/10), ia akan beradu akting dengan Lee Jin Uk, yang pastinya membuat penasaran tentang alur ceritanya
Drama ini diadaptasi dari serial Jepang dengan judul yang sama, mengisahkan para ahli patologi forensik yang mengungkap kebenaran tersembunyi di balik kasus-kasus kematian tidak wajar.
Nantinya Lim Yoona memerankan tokoh Song Do Eun, seorang ahli patologi forensic, bertemu dengan Lee Jin Uk, berperan sebagai Gu Seung Hyuk, ia bekerja di pusat U.D.I.
Menariknya, Gu Seung Hyuk adalah sosok yang berkepala dingin dan jarang menunjukkan emosinya di hadapan orang lain.
Perhatiannya berpusat pada orang yang telah meninggal daripada yang masih hidup, ia dijuluki Jeoseung (alam baka) Hyuk.
Faktanya, ia enggan berinteraksi dengan orang lain atau membiarkan siapa pun mendekatinya, serta selalu menjaga jarak dengan ekspresi wajah datar dan sikap yang sinis.
Dengan pengalaman melakukan hampir 3.000 autopsi, Gu Seung Hyuk memiliki keahlian yang tak tertandingi.
Ia mampu menyelesaikan autopsi dalam waktu singkat namun tetap mempertahankan presisi tinggi, bahkan untuk mendeteksi jejak terkecil sekalipun pada tubuh jenazah.
Tim produksi menyatakan, “Aura dingin yang menjadi ciri khas Lee Jin Uk akan menciptakan sinergi luar biasa dengan karakter Gu Seung Hyuk,” drama ini tayang perdana pada tahun 2027.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022