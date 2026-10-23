Tunjukkan Ketegangan, Cho Yi Hyun, Kim Jae Won, Shin Seung Ho, akan Berperan dalam Film Baru

JawaPos.com – Dengan pemeran bertabur bintang seperti Cho Yi Hyun, Kim Jae Won, Shin Seung Ho, film Korea mendatang Final Interview telah merilis poster-poster baru

Dikutip dari Soompi, Jum’at (23/10), drama ini menghadirkan kisah bagaimana enam pelamar yang berhasil mencapai tahap wawancara terakhir di sebuah perusahaan IT global.

Menariknya, mereka menemukan amplop misterius berisi pengungkapan rahasia tentang diri mereka masing-masing di lokasi wawancara.

Mulut mereka tertutup selotip yang bertuliskan nama masing-masing beserta satu kalimat. Namun, detail-detail penting sengaja disembunyikan.

Film ini mengisyaratkan rahasia yang mereka simpan, tertulis “Semua orang berbohong” menjadi pertanda akan serangkaian kejadian

Makin menarik, poster-poster ini juga menonjolkan kepribadian unik dari setiap karakter. Cho Yi Hyun berperan sebagai Moon Hye In, kandidat yang jeli dan mampu menilai situasi dengan tenang.

Selain menghadirkan alur menarik, aktor Kim Jae Won memerankan Han Jin Woo, seorang idealis yang berpikiran terbuka.

Shin Seung Ho berperan sebagai Baek Seung Bin, Kang You Seok memerankan Lee Hee Chan, seorang mediator yang santai.

Karakter Jeon Yo Han akan diperankan aktor Kwak Dong Yeon, lalu Bae Gang Hee memerankan Cha Joo Won, seorang perfeksionis dengan riwayat hidup (resume) yang sempurna.