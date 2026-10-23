Jang Gyuri, Bae Jong Ok, dan Kim Min Chul Terjebak Rahasia Rumah dalam Film Horor My Home

jang gyuri, bae jong ok, dan kim min chul (x @soompi)
JawaPos.com - Film horor thriller My Home kembali menarik perhatian setelah merilis sejumlah gambar terbaru yang memperlihatkan suasana mencekam di balik sebuah apartemen mewah.
Menurut laporan Soompi, film ini mengikuti kisah seorang mahasiswi yang mendapatkan tempat tinggal dengan persyaratan luar biasa menguntungkan, tetapi justru mengalami berbagai kejadian aneh setelah tinggal bersama pemilik apartemen tersebut. Film My Home dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 November 2026.
Jang Gyuri berperan sebagai Gyu Bin, mahasiswi yang tengah menghadapi kesulitan hidup dan membutuhkan tempat tinggal.
Kesempatan untuk menempati apartemen mewah dengan ketentuan yang tidak biasa membuatnya merasa seolah menemukan tempat berlindung yang sempurna.
Namun, kenyamanan itu perlahan berubah menjadi ketakutan ketika berbagai kejadian misterius mulai muncul di dalam rumah.
Bae Jong Ok memerankan Geum Rim, pemilik apartemen yang tampil anggun dan memperlakukan Gyu Bin dengan penuh perhatian.
Dari luar, kehidupan bersama Geum Rim tampak tenang dan menyenangkan. Akan tetapi, sejumlah foto terbaru mengisyaratkan bahwa ada sisi gelap yang tersembunyi di balik penampilannya. Hubungan antara Gyu Bin dan Geum Rim pun menjadi pusat ketegangan psikologis dalam film ini.
Sementara itu, Kim Min Chul berperan sebagai Bu Young, sosok yang turut terlibat dalam rangkaian kejadian misterius tersebut.
Dalam salah satu gambar yang dirilis, Bu Young terlihat mengamati sesuatu dengan penuh kewaspadaan di tengah suasana remang-remang.
Kehadirannya menambah pertanyaan mengenai rahasia yang tersembunyi di dalam apartemen serta bahaya yang mengancam para karakter.
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