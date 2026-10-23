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Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.01 WIB

Fly to the Sky Siap Sapa Penggemar Lewat Album Baru dan Tur Nasional “II”

fly to the sky (x @allkpop) - Image

fly to the sky (x @allkpop)

JawaPos.com - Duo R&B Fly to the Sky umumkan kabar gembira bagi penggemar dengan mempersiapkan album baru sekaligus tur konser nasional pertama mereka dalam delapan tahun.

Hwanhee dan Brian akan kembali tampil bersama melalui rangkaian konser bertajuk 2026 FLY TO THE SKY TOUR : II pada Desember 2026.

Pengumuman ini menandai babak baru perjalanan duo yang dikenal lewat harmoni vokal dan lagu-lagu balada emosional tersebut.

Menurut laporan allkpop, rangkaian konser akan dimulai di Auditorium Universitas Nasional Kyungpook, Daegu, pada 5 dan 6 Desember.

Setelah itu, Fly to the Sky dijadwalkan melanjutkan pertunjukan di Aram Theater, Goyang Aram Nuri, pada 12 dan 13 Desember.

Tur ini menjadi momen spesial karena merupakan tur nasional solo pertama mereka sejak tampil dalam tur bersama MFBTY sekitar delapan tahun lalu.

Dalam konser mendatang, penonton dapat menantikan perpaduan suara khas Hwanhee yang kuat dan penuh penghayatan dengan warna vokal Brian yang lembut.

Selain membawakan lagu-lagu populer yang telah menemani perjalanan karier mereka, keduanya juga akan menghadirkan penampilan langsung yang menonjolkan kekuatan harmoni dan emosi dalam musik Fly to the Sky.

Album baru yang tengah dipersiapkan juga diharapkan membawa warna musikal yang lebih matang.

Tiket konser Daegu mulai dijual pada 22 Oktober melalui Ticketlink. Sementara itu, penjualan tiket untuk pertunjukan di Goyang dibuka pada 23 Oktober melalui platform yang sama.

Editor: Hanny Suwindari
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