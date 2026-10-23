Jihyo TWICE Meninggalkan JYP Entertainment dan Mendirikan Agensi Baru

Tinggalkan JYP Entertainment Jihyo TWICE mendirikan EMITHAUS. (Instagram Jihyo @_zyozyo, EMITHAUS) JawaPos.com - Setelah ONCE (nama penggemar TWICE) menunggu kepastian setiap kontrak anggota dengan JYP Entertainment, Jihyo memutuskan akan memulai perjalanan bersama perusahaan baru. Pada tanggal 21 Oktober, Jihyo TWICE tersebut mengunggah surat tulisan tangan berikut ini melalui akun Instagram pribadinya. "Halo, ini Jihyo.



Hari ini aku menulis, karena ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kalian.

Setelah 21 tahun, perjalananku bersama JYP Entertainment yang dimulai saat aku masih kanak-kanak, kini telah berakhir.

Mencoba merangkum 21 tahun ke dalam beberapa kata, ternyata jauh lebih sulit daripada yang aku bayangkan.



Mulai dari masa kecil, masa remaja, hingga beranjak dewasa, sebagian besar hidup telah aku habiskan di JYP.

Ada hari-hari yang indah dan ada pula hari-hari yang sulit, namun satu hal yang pasti, setiap momen tersebut telah membentuk diriku yang sekarang.





Aku ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, kepada semua orang di JYP yang telah mendampingi dan membantu diriku berkembang selama ini.





Aku akan selalu menghargai waktu yang kita lalui bersama serta kenangan yang telah kita ciptakan.

Bagiku, kemandirian bukanlah sekadar kesimpulan mengenai waktu yang telah berlalu, melainkan sebuah pilihan tentang bagaimana aku ingin menjalani hidup kedepannya.

Sebagai langkah awal dalam babak baru ini, aku telah mendirikan perusahaan sendiri, EMITHAUS.



Sebagaimana 'EMIT' berarti 'mengungkapkan atau melepaskan', aku berharap tempat ini akan menjadi wadah bagiku untuk bereksplorasi secara bebas, serta mewujudkan berbagai kemungkinan dalam diri yang bahkan belum diriku temukan sebelumnya.



Saat aku melangkah keluar dari lingkungan yang sudah familier dan mulai menempuh cara kerja yang baru, aku akan menghadapi setiap keputusan maupun upaya dengan pertimbangan dan tanggung jawab yang jauh lebih mendalam.

Aku juga ingin menegaskan bahwa keputusan ini bukan berarti diriku berpamitan dari grup, yang telah lama menjadi bagian dari hidupku.



TWICE adalah bagian yang tak tergantikan dalam hidupku.





Sama seperti saya menghargai tahun-tahun yang telah kita lalui bersama, aku juga menantikan momen-momen yang akan datang.



Aku akan terus berdiri di atas panggung bersama anggota lainnya, dan terus menciptakan lebih banyak kenangan bersama untuk tahun-tahun mendatang.

Terutama sekali, aku ingin berterima kasih kepada ONCE karena telah mempercayai diriku dan terus mendampingi selama 11 tahun terakhir.

Aku tahu bahwa menyaksikan seseorang bertumbuh dan berubah melalui berbagai tahapan kehidupan, dan terus mendukung mereka sepanjang perjalanan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh.





Terima kasih telah memberi aku keberanian untuk terus bergerak maju melalui kepercayaan, cinta, dan dukungan Anda yang tidak tergoyahkan.



Aku akan terus mengisi tahun-tahun mendatang dengan pilihan dan upaya yang tetap setia pada diriku, dan terus berkembang sebagai artis yang memenuhi semua cinta dan dukungan yang telah Anda berikan kepadaku.



Terima kasih."

Dikutip dari Soompi, setelah menyatakan kemandiriannya dan mendirikan perusahaannya sendiri usai meninggalkan JYP Entertainment, Jihyo menandai awal yang baru dengan gaya yang berani dan segar.

Pada tanggal 22 Oktober, EMITHAUS sebagai agensi baru Jihyo membagikan beberapa foto di Instagram mereka dengan keterangan, 'A New Chapter'.

***