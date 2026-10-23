Film The Doll Ghawiah Tayang di 18 Layar IMAX

JawaPos.com - Film The Doll Ghawiah karya Sutradara Rocky Soraya dipastikan bakal tayang di IMAX. Tercatat ada 18 layar IMAX di seluruh Indonesia yang akan menayangkan proyek The Doll Universe garapan rumah produksi Hitmaker Studios itu.

Darius Sinathrya menyatakan, ini merupakan film pertamanya yang tayang di IMAX sepanjang berkarier di dunia seni peran. Hal itu jelas jadi salah satu pencapaian berharga bagi bapak tiga anak tersebut.

”Iya, akhirnya dapat kesempatan dan sesuatu yang spesial, ya. Dan ini juga jadi film Hitmaker pertama yang tayang di IMAX,” kata Darius di kawasan Jakarta Pusat.

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Dia menceritakan bahwa itu juga sepadan dengan kualitas produksi yang digelontorkan.

Darius menyebut bahwa banyak peningkatan yang diterapkan di film The Doll Ghawiah dari segi teknis.

Begitu juga dengan perjuangan Darius selama memerankan tokoh Arya Pranata.

Salah satunya, saat melakoni adegan final battle bersama Titi Kamal, Aisyah Aqilah, Laura Moane, dan Sara Wijayanto.

”Itu syuting 6-7 hari karena ada dua set besar, di rumah Bu Laras dan rumah kaca yang besar sekali supaya memudahkan kamera berpindah, kami juga nggak terbatas sama ruangan. Koreonya lebih besar dan panjang,” ungkap Darius.