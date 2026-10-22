Sinopsis Film The Silence of the Lambs (1991): Mengenal Hannibal Lecter untuk Menangkap Pembunuh

Poster film The Silence of the Lamb (1991) (IMDb)
JawaPos.com - Banyak orang menghilang atau diculik dan pada akhirnya menjadi korban pembunuhan atau tidak dapat ditemukan. Sebagai seorang aparat keamanan, sudah menjadi tugas mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus itu dan membantu para korban pulang ke keluarga mereka.
Sayangnya banyak sekali penjahat yang sangat cerdik sehingga banyak orang-orang hilang yang tidak lagi ditemukan. Tentunya ini membuat para detektif kekurangan banyak petunjuk untuk menemukan para korban.
Untuk melawan hal ini, para detektif harus mempelajari jalan pikir para penjahat, sehingga banyak petugasnya melakukan wawancara untuk mengetahui psikologi dibalik otak para kriminal kelas tinggi ini.
Salah satunya adalah Clarice Starling (Jodie Foster) yang walaupun masih seorang trainee di FBI, ia direkrut untuk mewawancarai seorang kriminal bernama Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins).
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Dr. Hannibal Lecter ini adalah salah satu pembunuh berantai jenius. Dengan kepintarannya yang sangat tinggi dan kemampuannya dalam bidang psikologi, ia berhasil mendapatkan banyak sekali korban. Para korban ini kemudian menjadi santapan kanibalistik mewahnya.
Clarice ditugaskan untuk mewawancarai si kanibal ini untuk menangkap pembunuh berantai lain dengan julukan 'Buffalo Bill'. Ia adalah seorang pembunuh yang menculik perempuan-perempuan dan menguliti mereka.
Untuk menemui Dr. Lecter, Clarice harus pergi ke rumah sakit jiwa khusus untuk kriminal. Karena Dr. Lecter dinilai sebagai seseorang yang sangat berbahaya, ia memiliki sel khusus.
Clarice dikejutkan dengan penampilan di penjahat yang sangat rapi, gaya berbicaranya yang sopan, dan terlihat sangat terdidik. Tapi dibalik itu semua, Dr.Lecter harus menetap di sebuah sel tak berjendela, terpisah dengan kaca anti peluru, terletak jauh di bawah tanah, dan dikelilingi oleh para pasien sakit jiwa berbahaya lainnya.
Di saat yang sama, Buffalo Bill menculik perempuan lain, tapi ia salah target. Perempuan yang ia culik adalah putri dari seorang senator, atau perwakilan rakyat, sehingga menjadikan kasus pencariannya sebagai kasus VIP.
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Jawa Pos
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